Como tentar transformar um Tesla Model S Plaid num submarino

Não há dúvidas que atualmente os carros da Tesla são dos mais evoluídos no que toca ao seu conjunto tecnológico. Isto é, desde as baterias, ao motor, passando pelo sistema de piloto automático, a marca americana tem já uma forte presença na estrada. Contudo, há sempre alguém que quer levar o seu Tesla para lá dos limites. Se Elon Musk mandou um para o espaço, há já esteja a testar se um Model S Plaid pode ir para o fundo do mar.

Literalmente o youtuber Uncle Chet mergulhou o mais caro dos elétricos da Tesla para simplesmente perceber se o carro sobrevive debaixo de água. Não correu lá muito bem.

Os carros elétricos são produzidos com todas as proteções para que a água não provoque curtos-circuitos. Contudo, o carro não foi feito para ser totalmente submerso e há vários pontos na estrutura que podem ceder.

Chet, para dinamizar as visualizações no seu canal do YouTube, preparou um novo Tesla Model S Paid, que custa bem mais de 100 mil euros, para o mergulhar.

Tesla Model S Plaid não sabe nadar

Por várias vezes vimos os carros elétricos da empresa de Elon Musk a desenvencilharem-se de inundações nas estrada sem grandes problemas. O condutor está protegido, apesar de trazer por baixo de si energia armazenada nas baterias.

Isso, no dia a dia, é útil. O motor elétrico, ao contrário dos motores térmicos, não precisa aspirar ar para funcionar. O carro pode ser estanque, flutuar e não deixar de ter todos os sistemas operacionais.

Neste teste, “Uncle Chet” preparou um desafio diferente com um Tesla Model S Plaid. Para tentar submergir o carro, o youtuber usou um tanque de testes para veículos off-road. O tanque tinha água lamacenta, numa quantidade que cobria perfeitamente o veículo.

Para perceber se o carro de facto era estanque, removeu todo o interior, deixando apenas o seu banco de condutor. Colocou algum isolamento exterior para a água não entrar por zonas eventualmente menos protegidas, como, por exemplo, as portas. Áreas como a mala da frente, assim como da traseira, foram igualmente seladas.

A ideia como era fazer o carro mergulhar, na mala foram colocados pesos, por forma a obrigar as rodas a rolar no fundo do tanque.

O carro foi testado em pelo menos duas tentativas e, como podemos ver, a água acabou por entrar.

O carro constipou

Depois do teste e na saída do tanque, o veículo ainda funcionou, mas passados uns segundo o carro parou e disparou aviso de avaria por água. Mais tarde, o autor desta proeza disse que bastaram algumas horas a secar e tudo voltou ao normal. O Tesla Model S Plaid constipou, mas não gripou.

Em abono da verdade, este teste é mais para entretenimento. Contudo, deixa uma clara perceção que os carros são substancialmente estanques e os elétricos não sofrem graves problemas com a água. Então, se for a água normal numa estrada inundada, o carro passa no teste com distinção.