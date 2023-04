Combustível simples ou aditivado? Quais as diferenças?

Quem tem um veículo tem certamente a ideia da diferença de preço entre o litro de combustível simples e aditivado. Mas afinal qual a diferença entre o combustível simples e o aditivado?

Combustíveis aditivados têm mais substâncias extra

De acordo com as marcas de combustível, os combustíveis aditivados contam com substâncias extra na sua composição, que fazem com que estes combustíveis não tenham tantas impurezas. Os chamados combustíveis simples também têm aditivos, mas em pequenas proporções (ou as suficientes para cumprirem as normas ambientais).

Os aditivos permitem uma melhor limpeza do depósito, das válvulas e dos injetores e uma maior lubrificação do sistema de injeção. Além disso, o uso de combustível aditivado torna as emissões para a atmosfera menos nocivas.

Assim, uma vez que os combustíveis aditivados têm mais substâncias extra é natural que o preço também seja superior face ao combustível simples.

Os postos de abastecimento são obrigados a "comercializar combustíveis simples - gasolina e gasóleo rodoviários", de acordo com o decreto de Lei nº. 6/2015. No entanto, é normal que haja muita publicidade para os combustíveis aditivados das marcas, que dizem garantir melhor desempenho e também melhor proteção do motor.

Leia também...