Combustíveis: Saiba qual o Preço Eficiente para esta semana

Como temos vindo a acompanhar, o preço dos combustíveis tem tido uma oscilação enorme desde que começou a guerra entra a Rússia e a Ucrânia. Os preços estão num sobe e desce a cada semana e os portugueses nem sempre sabem muito bem se o valor a pagar está ajustado.

Para esclarecer os condutores, a ERSE tem vindo a disponibilizar uma tabela de referência com valores dos combustíveis.

Preço dos combustíveis para a semana de 5 a 11 de setembro

De acordo com a informação do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público, publicado hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a gasolina foi vendida cima do preço médio e o gasóleo abaixo do preço médio semanal determinado pela ERSE.

Segundo o que foi revelado, a gasolina vendida 3,3 cêntimos acima do preço médio e gasóleo 3,7 cêntimos abaixo.

Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 3,3 cent/l [cêntimos por litro] acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina simples e 3,7 cent/l abaixo no caso do gasóleo simples

O preço eficiente "é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos".

O relatório refere que relativamente à semana de 29 de agosto a 4 de setembro, no que respeita aos preços com descontos, publicados pela DGEG, "a gasolina simples apresentou um desvio de -1,4% face ao preço eficiente e o gasóleo simples -5,5%".

Para a semana de 5 a 11 de setembro, o preço médio antes de impostos é de e 0,959 euros por litro, no caso da gasolina, e de 1,235 euros por litro, no caso do gasóleo. Após impostos, o preço médio fica nos 1,741 euros por litro e nos 1,928 euros por litro para a gasolina e para o gasóleo, respetivamente.