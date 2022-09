Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom com data marcada

A Bandai Namco Europe anunciou recentemente que Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, a mais recente entrada na série já tem data concreta de lançamento.

Venham ver quando vai ser lançada e mais novidades.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, traz de volta a icónica personagem anime Doraemon numa nova história original.

Os jogadores guiam Doraemon e seus amigos enquanto eles constroem a sua quinta no planeta desconhecido Illuma, com uma jogabilidade mais descontraída e casual, de simulação de quintas, onde a paisagem pitoresca com elementos naturais realistas, como vento, luz e estações traz uma outra dimensão ao jogo.

Desde campos de trigo dourados e espetaculares pôr-do-sol sobre o mar de tirar o fôlego, e passando por gloriosos fogos de artifício iluminando o no céu noturno, o mundo da história do Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom apresenta uma ligeira sensação a livros de histórias.

De forma a celebrar o anuncio, foi revelado um novo trailer de data de lançamento que destaca todo este belo cenário natural do planeta de Illuma e permite aos jogadores um vislumbre sobre os novos gadgets a usar. Este vídeo mostra ainda um pouco da jogabilidade de dois jogadores offline em Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

Edições e Lançamento

No que toca ao lançamento do jogo e às respetivas edições, os jogadores podem adquirir a Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom Standard Edition, a Special Edition e a Deluxe Edition.

A Special Edition e a Deluxe Edition também vêm com o Season Pass do jogo, que contém 3 conjuntos de figurinos e móveis, que estão previstos incluir figurinos para 5 personagens principais, 8 peças de mobiliário e uma mini história.

Conheçam os detalhes sobre as edições individuais do jogo abaixo: