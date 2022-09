Combustíveis: Quais os novos preços do gasóleo e da gasolina?

O preço dos combustíveis continua ao rubro. Apesar de algumas descidas, a verdade é que ainda continua muito acima do preço antes da invasão da Rússia à Ucrânia.

Para quem tem carro a gasóleo há boas notícias esta semana. Afinal, quanto custa esta semana o preço do gasóleo e da gasolina?

Combustíveis: Gasóleo passará a custar em média 1,76 cêntimos por litro

Tal como já tínhamos revelado, o preço do gasóleo desce esta semana, mantendo a tendência das últimas semanas. As previsões de redução é de 6,5 cêntimos por litro. Por outro lado, o preço da gasolina deverá manter-se.

O preço do gasóleo simples, nos postos de marca própria (também designados de low cost), que normalmente funcionam junto aos hipermercados, registará uma descida de 0,0592 euros por litro. O mesmo cenário para o gasóleo aditivado.

Com a descida de preço do gasóleo, abastecer irá custar cerca de 1,76 cêntimos por cada litro, tendo em conta o preço médio da semana anterior. A verificar-se este valor, o preço do litro do gasóleo ainda ficará quase 10 cêntimos mais caro do que o valor médio a que era vendido antes do início da guerra.

Relativamente à gasolina, o preço médio deve manter-se em cerca de 1,7 euros, valor que já se encontra há várias semanas abaixo dos 1,82 euros a que era vendido antes do início do conflito.