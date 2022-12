Combustíveis: Preço muda logo a seguir ao Natal! Saiba quanto…

O ano de 2022 ficará certamente marcado pelo sobe e desce do preço dos combustíveis. Hoje, mais uma sexta-feira e mais uma vez os condutores estão à espera de saber os preços dos combustíveis para a próxima semana.

Na próxima semana volta o "sobe e desce" de valores. Saiba quanto vai ficar a gasolina e o gasóleo.

Combustíveis: Gasolina vai aumenta 3 cêntimos e gasóleo baixa 1 cêntimo

No dia a seguir ao Natal, atestar um depósito com 60 litros de gasolina vai custar mais 1,8 euros, sendo que a gasolina vai aumentar 3 cêntimos por litro. O preço do gasóleo deve descer 1 cêntimo por litro.

Os preços dos postos junto aos hipermercados vão seguir a tendência do mercado, com uma “subida de 0,0197 euros na gasolina 95. Já o gasóleo segue uma tendência contrária, com uma descida de 0,0094 euros”.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) é possível analisar que existiu uma tendência de subida no gasóleo durante a semana em cerca de 3 cêntimos, mas na gasolina as alterações durante a semana foram inexpressivas.

Os dados referentes a dia 22 de dezembro mostram também o preço médio da gasolina simples 95 a alcançar 1,581 euros/litro e o preço médio do gasóleo simples a alcançar 1,613 euros por litro.