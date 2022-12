Chegou oficialmente o início do fim-de-semana de Natal e o momento de reunir a família. Durante a tarde enquanto uns preparam as refeições, no fim de jantar até à chegada do Pai Natal, na manhã fria de dia 25... qualquer momento será bom para ver um bom filme.

Estes são 5 filmes ideais para juntar a família em frente à televisão, disponíveis na Netflix.

Netflix: 5 filmes para ver em família neste Natal

Pinóquio

Um clássico das histórias infantis foi recriada pelo realizador Guillermo de Toro para a Netflix, num filme gravado em stop-motion, o que dá às cenas uma dinâmica diferente dos habituais filmes de animação a que estamos habituados.

Pinóquio é também um musical que vai sem dúvida comover toda a família... não fosse a história que é.

Scrooge: Um Conto de Natal

Numa fria véspera de Natal, o egoísta e avarento Ebenezer Scrooge tem apenas uma noite para enfrentar o passado e mudar o futuro, antes que o tempo se esgote.

Scrooge: Um Conto de Natal é uma história de Natal intemporal de Charles Dickens que ganha uma nova vida nesta adaptação musical, sobrenatural e com viagens no tempo. Com produção da Timeless Films em associação com a Axis Studios, e realização de Stephen Donnelly.

Caídinha Pelo Natal

O filme Caídinha Pelo Natal é uma comédia romântica... o estilo de filme que não pode faltar nesta quadra natalícia.

A poucos dias do Natal, a mimada e recém-comprometida herdeira de um hotel, Lindsay Lohan, sofre um acidente de esqui, perde a memória e acaba por ficar sob os cuidados do charmoso dono de uma estalagem, Chord Overstreet, e da sua adorável filha.

Infeliz Natal

No rol das comédias, Infeliz Natal é uma produção mexicana, um filme que promete boas gargalhadas e que conta a história de Chuy.

Amaldiçoado por uma fada, o rabugento Chuy acorda e descobre que passou um ano inteiro, mas só se lembra do dia de Natal... Mal ele sabe que todos os anos serão assim!...

Eu Acredito no Pai Natal

A última sugestão de filme vai também para uma comédia romântica, Eu Acredito no Pai Natal. Este filme Netflix lançado para esta quadra conta a história de um homem que é obcecado pelo Natal.

No entanto, ele apaixona-se por Lisa e o namoro de 5 meses felizes acaba por se tornar uma confusão, já que ela odeia o Natal.

Feliz Natal para todos!