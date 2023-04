Combustíveis: o sobe e desce de preços volta para a semana. Saiba quanto

A semana termina uma vez mais com a informação relativa à variação de preços dos combustíveis de referência, nomeadamente o gásoleo simples e a gasolina simples 95, esperada para a próxima semana. Há subidas e descidas.

Segundo os dados avançados, uma vez mais por fontes ligadas ao setor e com base na evolução do próprio mercado, os preços do gasóleo e gasolina vão sofrer alterações no arrancar da próxima semana.

O gasóleo simples deverá ter uma redução do preço de 1,5 cêntimos por litro, depois de ter aumentado na semana passada. Já a gasolina sem chumbo 95 deverá sofrer um novo aumento na próxima segunda-feira.

No site da DGEG é possível analisar a evolução diária dos preços, onde é notória a tendência de aumento do preço da gasolina.

No entanto, de acordo com a Apetro, o preço médio de venda ao público da gasolina caiu 14,5 cêntimos por litro e o do gasóleo recuou 12,5 cêntimos por litro no primeiro trimestre de 2023 face ao período homólogo. Sendo que, relação ao trimestre anterior verificou-se uma descida das cotações de todos os produtos. Em relação ao trimestre homólogo, houve uma descida nas cotações do Brent e do Propano e uma ligeira subida nas da gasolina e do gasóleo.

Além disso, como resultado de políticas governamentais, no 1º trimestre de 2023, o ISP aumentou, em média, 1,5 c/l na gasolina 95 e 2,8 c/l no gasóleo rodoviário. No GPL Auto manteve-se igual. O valor do IVA desceu em função da descida do PMVP de todos os produtos. A carga fiscal no 1º trimestre de 2023 representou 49,3% na gasolina 95; 41,3% no gasóleo rodoviário e 38,1% no caso do GPL Auto.