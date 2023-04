Combustíveis: haverá uma grande descida de preços na próxima semana

O preço dos combustíveis vai voltar a baixar na próxima semana. Já esta semana, a gasolina e o gasóleo tinham tido uma importante descida para as contas dos consumidores e na próxima segunda-feira o cenário deverá repetir-se. Veja quanto.

A partir de segunda-feira o preço médio a pagar um litro de gasóleo simples deverá andar pelos 1,428 euros, considerando que é esperada uma descida de 4,5 cêntimos. Já no caso da gasolina simples, segundo fontes ligadas ao setor, a descida deverá ser de 2 cêntimos por litro, custando em média 1,653 euros. Estes são os preços divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A última vez que se praticaram estes preços em Portugal foi há quase 2 anos, a 14 de junho de 2021, para o gasóleo. A gasolina já esteve a este preço a 26 de dezembro do ano passado.

De referir que os valores indicados já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis. No entanto, a redução da carga fiscal de 32,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 34 cêntimos por litro de gasolina só estará em vigor até ao final deste mês, sendo esperado que o Ministério das Finanças emita um novo comunicado com a nova revisão dos apoios.

Os preços podem também sofrer alterações considerando o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do próprio mercado. Além disso, os preços também variam de posto para posto.

