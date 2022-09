Combustíveis: Gasolina vendida a 3,6 cêntimos acima da referência…

Apesar de hoje estiver uma entidade reguladora, os preços dos combustíveis tendem a variar. Como é sabido, os postos de combustível junto aos hipermercados vendem, normalmente, mais barato.

A média dos preços dos combustíveis nas gasolineiras ficou, na semana de 12 a 18 de setembro, no caso da gasolina, 3,6 cêntimos acima do preço médio semanal determinado pela ERSE e 3,3 cêntimos abaixo no gasóleo. Saiba qual o preço de referência para esta semana.

Combustíveis: Conheça o preço eficiente para esta semana

A informação do preços dos combustíveis consta do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público, publicada recentemente pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em termos percentuais, "a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 2,0% acima do preço eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,8% abaixo do preço eficiente", lê-se no documento.

O preço eficiente é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos, segundo a entidade reguladora.

De acordo com a entidade reguladora, para esta semana (entre 19 e 23 de setembro), "o preço eficiente dos combustíveis, antes de impostos é de 0,953 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 1,167 euros/litro para o gasóleo simples".

Após os impostos, o preço médio semanal fica nos 1,734 euros/litro e nos 1,845 euros/litro, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.