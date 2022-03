Combustíveis: Descida do ISP desagrava subida do gasóleo

O Governo vai cortar o ISP com o objetivo de limitar aumentos nos combustíveis. Como sabemos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a ter impacto em todo o mundo e são muitos os produtos que estão a subir, mas a escalada de preços mais visível é ao nível dos combustíveis.

Uma subida do preço do gasóleo igual à desta semana faria com que 50 litros custem mais oito euros, mas com a anunciada compensação do ISP o acréscimo desce para 6,5 euros, inferior em 1,5 euros.

ISP reduz preço a pagar por gasóleo e gasolina, mas...

Simulações realizadas pela Deloitte indicam que, no caso da gasolina simples, e perante um cenário de subida de preços igual ao desta semana, atestar 50 litros custaria mais cinco euros sem o mecanismo de compensação e mais 4,07 euros com o acréscimo do IVA a ser refletido no ISP.

Se na próxima segunda-feira a cotação do petróleo e dos produtos refinados apontassem para um aumento dos preços de venda do gasóleo e da gasolina simples igual ao desta semana, a subida junto do público seria efetivamente de 13 cêntimos no gasóleo simples (em vez de 16) e de oito cêntimos na gasolina (em vez de 10), devido à medida anunciada pelo Governo, revela a Deloitte.

A evolução do preço do petróleo indica, porém, que os aumentos da próxima segunda-feira podem superar os desta semana. Caso as subidas semanais tivessem por referência a cotação do preço do petróleo e dos produtos refinados à data de hoje, o litro de gasolina simples agravar-se-ia em 20 cêntimos o do gasóleo simples em 30 cêntimos.

Neste cenário, as simulações da Deloitte indicam que atestar o depósito com 50 litros de gasolina custaria mais 10 euros na próxima semana e no caso do gasóleo ficaria 15 euros mais caro face ao preço pago hoje.

A referida medida do Governo que entra em vigor na próxima sexta-feira – através do qual o aumento do IVA que os consumidores terão a pagar a mais por via da subida do preço base dos combustíveis será reduzido em igual montante do lado do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) – um agravamento daquela dimensão fará com que atestar 50 litros de gasolina custe mais 8,13 euros e de gasóleo custe mais 12,20 euros.

O ISP é um imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (gasolinas, gasóleos, gás propano e butano, petróleo e GPL) para venda ou consumo.