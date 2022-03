Com o evoluir dos carros autónomos, espera-se que em breve o ato de conduzir passe a pertencer ao passado. Isso, por outro lado, leva a acreditar que também o trânsito passe a ser apenas uma má recordação que todos temos e que vamos esquecer.

A verdade é que isso poderá não ser uma verdade e nem uma realidade. Quem o afirma é o próprio Elon Musk, que numa publicação na sua conta do Twitter revelou o que pensa poder ser o futuro, O trânsito vai piorar e a culpa será dos carros autónomos.

A criação de carros elétricos serve um propósito bem definido. Os fabricantes querem eliminar o fator humano, muitas vezes responsável por acidentes e erros, que poderia ser evitados. Querem também devolver para os condutores a possibilidade de gizarem a viagem, sempre em segurança.

Claro que se espera muito desta inteligência artificial, em especial uma condução isenta de falhas. Isso acabaria por se traduzir em menos trânsito, mas Elon Musk julga que isso não irá acontecer. Este deverá piorar e chegar a níveis "insanos".

Self-driving car will amplify traffic to insane levels, as you won’t feel the pain of driving yourself