Código 01.02 na carta de condução: o que quer dizer?
Olhando para a carta de condução, é comum encontrar pequenos códigos que passam despercebidos à maioria dos condutores. No entanto, alguns desses códigos têm implicações diretas na forma como pode, ou não, conduzir. Um deles é o código 01.02.
O código 01.02 indica que o condutor está obrigado a usar lentes de contacto enquanto conduz. Este código está associado a restrições médicas, mais concretamente relacionadas com a visão.
Faz parte do grupo 01, que diz respeito a correções visuais. Dentro deste grupo existem várias opções:
- 01.01 – Obrigatório usar óculos
- 01.02 – Obrigatório usar lentes de contacto
- 01.06 – Pode usar óculos ou lentes de contacto
Ou seja, no caso do 01.02, não há margem para escolha: a condução só é legal se estiver a usar lentes de contacto.
Atenção: não cumprir pode sair caro
Ignorar esta indicação não é apenas um detalhe. Conduzir sem cumprir as restrições da carta pode ser interpretado como condução em condições inadequadas.
Na prática, isso pode traduzir-se em:
- Aplicação de coima
- Problemas em caso de acidente
- Eventuais complicações com o seguro
Caso a sua condição visual tenha mudado, ou se preferir passar a usar óculos, pode pedir a atualização da carta de condução.