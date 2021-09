Citroën Ami já chegou a Portugal! É um carro e compra-se na FNAC

O Citroën Ami já não é propriamente uma novidade para os leitores do Pplware. No entanto, este pequeno veículo já chegou a Portugal e pode ser comprado na FNAC.

Pode ser conduzido por jovens com idade superior a 16 anos com carta de condução da categoria B1. Conheça melhor o Citroën Ami.

Citroën Ami custa 7,350€ (valor base)

O Ami é a resposta da Citroën às suas novas necessidades de mobilidade, para viagens curtas e preocupações ambientais. É um conceito não convencional: 2 lugares, 100% elétrico, ultracompacto, confortável e personalizável. Atualmente podemos encontrar disponíveis os modelos AMI AMI, MY AMI Orange e MY AMI Khaki. O valor base é de 7,350€, mas pode ir até aos 8.710€.

Como já referimos aqui, o Citroën Ami pode ser conduzido com carta B1 a partir dos 16 anos.

A autonomia deste veículo é de 70 quilómetros graças à bateria de 5.5 kWh. Relativamente ao carregamento, pode ser feito em apenas três horas numa tomada elétrica normal doméstica (de 220 volts). O Citroën Ami pode atingir uma velocidade de 45 quilómetros por hora.

Com a aplicação MyCitroën é possível aceder a todos os dados do Ami (km, autonomia, entre outros). Este veículo é super compacto, pois ocupa apenas 2,41 m de comprimento, 1,39 m de largura e 1,52 m de altura. O Ami é prático e ocupa metade de um lugar de estacionamento!

O Ami permite viagens seguras através da sua aderência ao solo, que lhe confere uma estabilidade perfeita. Com as suas portas e tejadilho, o Ami oferece maior proteção que um veículo de 2 ou 3 rodas e sem risco de queda.

À direita do volante, existe um espaço dedicado com uma tomada USB pensada para o seu smartphone. Assim, pode controlar todas as aplicações instaladas no dispositivo.

No habitáculo, cada recanto é explorado ao máximo! Existe um espaço localizado aos pés do passageiro que pode acomodar uma mala de cabine, caixas de arrumação, espaços dedicados para o seu smartphone e coluna de som ou diversos espaços de arrumação presentes na zona dedicada ao passageiro, especialmente na parte de trás e nas portas.

Citroën Ami