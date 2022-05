Chips chineses de IA ganham popularidade nos carros autónomos de última geração

Os carros estão cada vez mais equipados com tecnologias de ponta, o que lhes permite oferecer ao consumidor funcionalidades que, até há uns anos, apenas víamos nos filmes. Para tal ser possível, os veículos contam com chips especializados e avançados para os tornar em verdadeiros meios de transporte inteligentes.

Agora, de acordo com as mais recentes informações, parece que os chips de Inteligência Artificial chineses estão a ganhar cada vez mais popularidade nos carros autónomos de última geração.

Chips de IA chineses ganham popularidade nos carros autónomos

Segundo as informações avançadas pelo Digitimes, a indústria chinesa de chips de Inteligência Artificial dedicada aos veículos autónomos de última geração teve um avanço significativo. Tal é indicado uma vez que a startup chinesa de chips de IA Horizon Robotics integrou em abril passado a rede de fornecimento do BYD e FAW Group, através do seu mais recente processador IA para automóveis designado Journey 5, projetado para a condução autónoma de nível 4.

A fabricante de elétricos BYD, sediada em Shenzhen, celebrou uma parceria com a Horizon Robotics com o objetivo de lançar alguns modelos de carros já em 2023, os quais trarão consigo já os chips Journey 5, tornando-se assim na primeira empresa a usar estes componentes nos seus veículos.

Por sua vez, já em maio, a FAW anunciou que os seus sedan da linha Hongqi, vão usar vários chips Journey 5 em 2023 para desenvolver um controlador de domínio de condução inteligente, os quais fornecerão entre 384 e 512 TFLOPs de poder de computação IA para a nova geração de arquitetura eletrónica e elétrica FEEA 3.0, orientada para serviços.

Segundo as fontes que avançaram com as informações, os chips Journey 5 pertencem à terceira geração da Horizon e usam uma nova geração de clusters de CPU octa-core e BPU (Brain Processing Unit) dual-core, com um poder de computação de 128 TOPS e capaz de suportar a computação de 16 câmaras e multisensores de fusão, previsão e planeamento das necessidades de controlo necessárias para a condução autónoma.

Para além disso, as mesmas fontes indicam que muitas outras montadoras chinesas, como a Great Wall Motors, a SAIC Motor e a Changan também já assinaram documentos com a intenção de adotar os chips chineses Journey 5 nos seus veículos.

Assim, a Horizon Robotics juntou-se assim à Mobileye e à Nvidia como uma das três fornecedoras mundiais capazes de produzir chips inteligentes em massa para veículos autónomos entre o nível 2 e o nível 4. É ainda referido que as vendas dos chips da linha Journey já alcançou o 1 milhão de unidades até ao momento.