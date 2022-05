Recebeu um link estranho no Messenger? Saiba o que fazer

As redes sociais oferecem hoje canais simples de comunicação entre utilizadores. Esses canais suportam os mais diversos tipos de conteúdo, mas são também usados para passar malware e esquemas fraudulentos.

Se recebeu um link estranho de um amigo no Messenger é melhor não abrir! No entanto, pode sempre tentar perceber qual o objetivo do link.

Por estes dias têm surgido alguns relatos de utilizadores que têm recebido links estranhos nos seus canais de comunicação. Há quem se queixe que, depois de clicar, passa a estar infetados, outros indicam que o link serve de encaminhamento para sites de compras, etc.

Onde me leva o link no Messenger?

Se desconfiar do link que lhe enviam via Messenger, o melhor mesmo é não clicar. No entanto, sendo curioso, pretenderá saber certamente se executasse o link o que aconteceria. Um dos procedimentos que pode fazer é verificar se o link está associado a algum tipo de malware. Para tal, pode usar a ferramenta Virustotal para o efeito.

Na página do Virustotal basta que escolha URL e indique o URL em causa.

Resultado de um teste de um URL "estranho" recebido via Messenger.

Outra das ações que poderemos realizar é saber onde "nos leva", o link. Usando serviços como o CheckShortURL, basta colocar o endereço e perceber que página ou ficheiro podem estar associados ao mesmo. Como se pode ver no exemplo seguinte, o link partilhado numa das janelas do Messenger leva-nos até a uma página da Amazon.

Estas são algumas dicas que poderá usar para perceber qual o conteúdo de um link. Obviamente que se desconhecer a origem ou o link lhe parecer estranho, o melhor mesmo é ignorar. Certamente que se for algo importante o seu amigo irá voltar a enviar a informaçãao.