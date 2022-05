Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como posso usar o Samsung Pay do meu relógio em Portugal?

Boa tarde pplware. Em primeiro lugar, quero agradecer o excelente trabalho, uso o pplware diariamente para me pôr a par das novidades tecnológicas. A dúvida que eu gostaria de vos colocar é sobre o galaxy watch 4 classic, gostaria de saber se conseguirei fazer pagamentos com ele por contactless, não sei se o samsung pay estará disponível em portugal, ou

se tem uma outra forma de eu conseguir tipo instalando uma app no relógio ou algo assim. Desde já obrigado pelo tempo que possa ser dispensado a esta questão Pedro Teixeira

Resposta:

Pedro,

O Samsung Pay ainda não está disponível em Portugal, pelo que, de forma direta ou com recurso a um banco nacional, não é possível utilizá-lo.

No entanto, há forma de o utilizar recorrendo a um banco, que por acaso é do grupo Santander. Trata-se do banco Openbank, que é aderente ao Samsung Pay em Espanha, um banco de utilização totalmente gratuita.

Para poder usar então os pagamentos no Galaxy Watch 4 Classic, após abrir conta no Openbank, basta adicionar o cartão deles ao Samsung Pay (app do relógio instalada fora da Play Store).

[Respondido por Hugo Cura]

Este é um site de confiança para comprar um smartphone?

Boa tarde, Em breve necessitarei comprar online um novo smartphone e gostaria de saber se o site Salti.pt é minimamente de confiança ou se alguém já teve alguma má experiência. Obrigado,

José Rodrigues

Resposta:

José,

Esse não é um site conhecido para compras, mas uma análise rápida mostra que deverá estar baseada no nosso país.

Uma pesquisa rápida na Internet não mostra queixas de utilizadores, mas por outro lado também não revela comentários positivos.

Uma outra pesquisa rápida no Portal da Queixa revela apenas uma questão com um utilizador, que estranhamento repete a sua queixa muitas vezes, provavelmente para tentar ter mais atenção.

Assim, e se o valor do smartphone que quer comprar estiver a um preço atrativo, pondere a sua compra, com todos os prós e contras.

[Respondido por Pedro Simões]

Já posso ter o Windows 11 no PC? Se sim como faço para instalar?

Pplware, Vi que publicaram recentemente uma notícia em que o Windows 11 passou a ficar acessível a todos. Aguardo por esta versão há algum tempo, mas tarda a chegar e a deixar instalar no meu computador. Assim, e porque ainda não vejo nenhuma atualização, pergunto o que tenho de fazer para a ter disponível. Matias Nunes

Resposta:

Matias,

Efetivamente a Microsoft anunciou esta semana a disponibilização geral do Windows 11 para todos os computadores suportados.

Ainda assim, deve ter presente algumas considerações importantes e que podem estar a condicionar a chegada do Windows 11.

Em primeiro lugar, esta atualização só vai mesmo ser disponibilizada para quem tem hardware compatível e que cumpra os requisitos.

Além disso, é um processo gradual e que vai acelerar agora. Se ainda não recebeu esta notificação, deve visitar periodicamente a zona de atualizações da app Definições e procurar por novidades.

Desta forma, assim que estiver disponível, o Windows 11 será oferecido ao seu PC.

[Respondido por Pedro Simões]

Como controlar as notificações no meu smartphone Android?

Bom dia, Ultimamente o meu smartphone Android tem mostrado demasiadas notificações, porque estou a usar algumas app novas para comunicar. Claro que isso deixa-me chateada, por estar sempre a apitar e a vibrar. Além disso, se não as apagar acumulam-se no meio das que entendo serem válidas. Assim, pergunto, como posso eu mudar isso e fazer desaparecer estas notificações de uma vez por todas. Matilde Silva

Resposta:

Matilde,

Essa é uma situação normal, em qualquer sistema operativo, e que deve ser tratada para evitar confusão.

Tem 2 formas de fazer isso, depende da versão do sistema operativo. A mais simples é com um swipe na notificação e depois escolher a roda dentada, para assim indicar que não deve ser mostrada.

Outra alternativa é aceder às definições do Android e depois escolher app. Ao encontrar a app que está a apresentar essas notificações, deve abrir e escolher a parte das notificações. Ai dentro, tem as definições que procura.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo usar uma conta Microsoft no meu Windows?

Pplware, A Microsoft tem estado a tentar forçar a utilização de contas deles para o Windows. Não sei se isso é melhor ou pior do que ter uma no PC e por isso pedia a vossa ajuda. Podem ajudar-me a escolher que tipo de conta devo escolher da próxima vez que instalar o Windows? Obrigado, e continuem o excelente trabalho, Francisco Pereira

Resposta:

Francisco,

Existem várias razões para adotar uma conta da Microsoft no Windows e que deve ter uma conta Microsoft configurada no Windows.

Em primeiro lugar, vai poder usar a password dessa conta para entrar no Windows. Se esquecer, pode alterar rapidamente na Internet.

Por outro lado, vai garantir uma sincronização de definições que depois podem ser usadas em qualquer outro computador onde use essa conta.

Também as cópias de segurança vão ficar mais simples, ao ter várias áreas enviadas para o OneDrive. Acessível na Internet ou em qualquer lado e à prova de problemas, esta é uma das grandes vantagens.

Assim, penso que tem aqui as principais razões para escolher a utilização da sua conta Microsoft e assim ter já estas novidades no Windows.

[Respondido por Pedro Simões]

