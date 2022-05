Netflix celebra o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade

Hoje, 21 de maio, celebra-se o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade, uma data que pretende promover a informação e perceção sobre as pessoas com deficiências e dificuldades, e despertar consciências para que todos, e cada um, consigamos estar mais preparados e despertos para contribuir para uma melhor qualidade de vida dos mesmos através da inclusão.

Assim, a Netflix celebra esta data com algumas novidades, nomeadamente mais idiomas, exibições publicas e uma nova coleção de conteúdos dedicados ao tema.

Celebre o Dia da Consciencialização da Acessibilidade com a Netflix

A Netflix anunciou que está a celebrar o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade, através de uma publicação da Diretora Global de Acessibilidade da empresa, Heather Dowby. No comunicado elaborado pela executiva, esta partilha um pouco sobre a sua experiência, nomeadamente o facto de ter crescido numa família com deficiências, especificamente surdez, o que fez com que desde cedo tivesse consciência para estes problemas e também para as devidas dificuldades e obstáculos que estas pessoas enfrentam.

Salientando ainda que a forma como acedemos às histórias tem mudado significativamente, a diretora anunciou a expansão da oferta de legendas para surdos e hipoacústicos, e ainda descrições áudio para mais de 20 línguas. Com estas novidades, Heather espera que "mais membros possam ver as suas vidas refletidas no ecrã, onde quer que estejam, seja qual for o seu idioma e independentemente das suas capacidades".

Desta forma, a partir deste mês de maio e até ao ano de 2023, estas funcionalidades serão alargadas a mais idiomas, como espanhol, português e francês.

Veja o vídeo criado pela executiva para assinalar esta data:

Haverá ainda novas etiquetas para os conteúdos de séries e filmes com descrição áudio e legendas para surdos e hipoacústicos online e também nos dispositivos iOS.

Por fim, a Netflix lançou também a primeira coleção "Celebração da deficiência com inclusão", a qual conta com mais de 50 séries e filmes com personagens e histórias sobre pessoas que vivem com deficiências, que pode ver aqui.