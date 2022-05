O seu iPhone ou iPad não carregam? Experimente estas soluções

Todos os utilizadores de iPhone ou iPad usam um cabo Lightning, USB-C, ou carregador sem fios para carregar o seu dispositivo diariamente. Mas por vezes, em vez de soar o aviso de que o iPhone ou iPad estão a carregar, fica um silêncio preocupante. Por mais frustrante que seja o facto de não conseguir carregar o seu dispositivo, pode experimentar uma série de soluções para ajudar a diagnosticar o problema e fazer com que tudo volte ao normal.

Descubra hoje 4 soluções a considerar caso o seu iPhone ou iPad não estejam a carregar devidamente.

1 . Reiniciar o iPhone ou iPad

A primeira solução que deve tentar se o seu dispositivo não carregar é forçar o seu reinicio. Isto é semelhante a tirar e voltar a meter na tomada a ficha da fonte de alimentação de um computador.

Dependendo do seu dispositivo, há uma forma específica de forçar o reinício:

Nota: Quando referirmos para manter premido um botão até aparecer o logótipo da Apple, poderá ter que efetuar a ação por alguns segundos - por exemplo, no iPhone 11 terá de manter durante cerca de 5 segundos.

iPad

Para qualquer iPad sem um botão home, premir e soltar o botão de aumentar o volume seguido do botão de diminuir. Em seguida, premir o botão de desbloqueio até aparecer o logótipo da Apple.

Para qualquer iPad com um botão home, premir e manter premido o botão de aumentar o volume e o botão home ao mesmo tempo até aparecer o logótipo da Apple.

iPhone 6s e anteriores

Manter premidos os botões home e desbloqueio até aparecer o logótipo da Apple.

iPhone 7/iPhone 7 Plus

Manter premido o botão de desbloqueio e o botão de diminuir o volume até ver o logótipo da Apple.

iPhone 8 e posteriores

Premir e largar rapidamente o botão de aumentar o volume, depois fazer imediatamente o mesmo com o botão de diminuir. Finalmente, manter premido o botão de desbloqueio até ver o logótipo da Apple.

2. Usar um cabo diferente ou um carregador sem fios

Se estiver a usar um cabo Lightning ou USB-C, certifique-se de que o carregador está firmemente ligado à tomada. Depois é altura de examinar o próprio cabo. A extremidade USB do cabo deve ser completamente inserida no adaptador de corrente.

Se tudo isto for verificado, e ainda não conseguir carregar o seu dispositivo, tente encontrar outro adaptador de corrente e outro cabo. Em alternativa, se carregar através de uma porta USB do seu computador, mude para outra porta.

Os cabos oficiais da Apple, Lightning ou USB-C, não são particularmente bem feitos. É assim propenso a uma série de problemas que os tornam completamente inúteis.

Substituição do cabo da Apple

Mesmo que atualmente não tenha problemas com o cabo da Apple, é sempre uma boa ideia ter um substituto como backup.

Certifique-se de que o carregador tem a etiqueta MFi na sua caixa. Esta designação é fornecida pela Apple e permite-lhe saber que o cabo não deve causar quaisquer problemas enquanto carrega o seu dispositivo.

Se tiver um iPhone que suporta carregamento sem fios ou MagSafe, experimente usar esse método para carregar o seu dispositivo. Se isso funcionar, reduzirá o problema apenas ao carregador.

3. Atualizar o software iOS ou iPadOS

Se tiver energia suficiente no seu dispositivo, atualize o seu iPhone ou iPad para a versão mais recente do software. Para o fazer no seu iPhone ou iPad, dirija-se a "Definições" > "Geral" > "Atualização de software". Se tiver uma atualização disponível, siga as instruções que aparecerão no ecrã.

Atualizar o seu iPhone ou iPad para o software mais recente disponível irá certificar-se de que quaisquer problemas de carregamento não foram causados por problemas no software.

4. Limpar a entrada do iPhone ou iPad

Se ainda não conseguir carregar o seu iPhone ou iPad, dê uma vista de olhos na sua entrada Lightning ou USB-C. Procure qualquer tipo de sujidade, como pó, ou migalhas. Se alguma coisa for visível, provavelmente encontrou a sua solução.

Experimente um cotonete para limpar a parte mais exterior. Para a parte mais interior use muito suavemente um palito ou a peça que abre a porta dos cartões. Quando nada for visível, tente carregar novamente o seu iPhone ou iPad com um cabo.

Se todos falharem...

Depois de experimentar todas estas etapas e seguir sem solução, é provavelmente altura de contactar a Apple sobre a manutenção do seu iPhone ou iPad.

Há uma boa probabilidade de ter poucos ou nenhuns custos de reparação do seu aparelho caso o seu dispositivo esteja sob a garantia de um ano.

Para dispositivos mais antigos que não estejam cobertos pela garantia, outra opção é procurar um centro de reparação bem classificado perto de si. Muitas vezes eles podem reparar o problema de carregamento por um preço relativamente inferior.

