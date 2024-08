Carro elétrico: 16 dos 20 modelos mais vendidos do mundo são chineses

Os veículos elétricos estão em crescimento, ainda que a evolução não esteja a acontecer conforme esperado pelas marcas. Indo ao encontro de uma tendência que temos, também, acompanhado, 16 dos 20 modelos mais vendidos em todo o mundo foram chineses, nos primeiros seis meses de 2024.

Conforme publicado na Autovista24, com quase 1,5 milhões de unidades vendidas em junho de 2024, os registos globais de carros elétricos aumentaram 15% relativamente ao ano anterior:

As vendas de veículos elétricos a bateria aumentaram apenas 4% em comparação com junho de 2023;

As entregas de híbridos plug-in aumentaram 41%.

Combinados, estes dois grupos motopropulsores representaram 22% do mercado automóvel global em junho, com os elétricos a bateria a representarem 14%. A tecnologia totalmente elétrica foi responsável por 63% dos registos de elétricos, o que significa que a quota entre janeiro e junho manteve-se em 64%.

No primeiro semestre do ano, os carros elétricos representaram 18% de todos os registos em todo o mundo, com os modelos totalmente elétricos a representarem 12%.

O Tesla Model Y e o BYD Song ocuparam os lugares cimeiros, com o Tesla Model 3 a beneficiar do seu pico no final do trimestre para ficar em terceiro lugar, à frente do BYD Qin Plus. Dos 20 modelos de carros elétricos mais vendidos em todo o mundo, 16 são assinados por marcas chinesas.

Segundo os dois analistas, o alinhamento dos três primeiros lugares replica os resultados do ano inteiro de 2023 e 2022. Na sua perspetiva, parece improvável que haja mais alterações até ao final do ano e, por conseguinte, é provável que 2024 seja o terceiro ano consecutivo com a mesma classificação.

Atualmente, o top 20 global inclui cinco modelos dos segmentos A e B, bem como dos segmentos E e F. Com o Changan Lumin em 20.º e o Zeekr 001 em 21.º, "a balança poderá pender a favor dos modelos maiores".

A análise das tendências globais foi feita por José Pontes, diretor de dados da EV Volumes, e pelo editor da Autovista24, Tom Geggus. Mais dados disponíveis aqui.

