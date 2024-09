BYD quer entrar e revolucionar o mercado da energia em Portugal

A chinesa BYD tem tido um crescimento impressionante no segmento dos veículos elétricos. No entanto, não é apenas este o negócio da empresa. De acordo com informações recentes, a empresa chinesa quer encontrar um parceiro em Portugal na área da energia.

A BYD, a grande marca chinesa de veículos elétricos, quase dispensa apresentações. Atualmente a BYD é a marca nº1 de vendas mundiais de veículos movidos a novas energias, com 22% de quota e 1.920.968 unidades vendidas, entre janeiro e julho de 2024, tendo celebrado em julho a produção de 8 milhões de veículos movidos a novas energias.

A marca irá manter a sua expansão a nível mundial, está presente em 88 países e regiões e mais de 400 cidades, tendo previsto a abertura para os próximos anos de duas fábricas na Europa, na Hungria e Turquia.

Em Portugal, e até final de 2024, a BYD continuará com o crescimento da sua rede e com a inauguração do novo concessionário Caetano Tec em Lisboa, conta já com presença num total de 21 locais em território continental e ilhas.

BYD procura parceiro na área da energia

De acordo com o jornal de negócios, a BYD quer trazer negócio da energia para Portugal. A empresa chinesa quer encontrar um parceiro em Portugal nesta área de negócio. De referir que a BYD já entrou no mercado da energia na Alemanha, França e em outros países.

A BYD tem atualmente em Portugal uma gama composta por seis modelos 100% elétricos e um plug-in híbrido. A gama é composta pelo citadino BYD Dolphin, o expressivo e dinâmico SUV BYD ATTO 3, o elegante sedan BYD HAN, o SUV familiar de sete lugares BYD TANG, o sedan desportivo SEAL e o SUV SEAL U, este último, recém-lançado em solo nacional e também disponível em versão DM-i (tecnologia plug-in híbrida). A BYD conta ainda em Portugal com o ETP3 um veículo comercial ligeiro 100% elétrico.