Protocolo TCP: função de cada campo do cabeçalho

Certamente que já ouviu falar no protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol). É um protocolo que funciona na camada 4 do modelo de referência OSI e é um protocolo "confiável". Sabe qual a função de cada campo do cabeçalho deste protocolo?

Certamente que já ouviram falar em serviços/aplicações que usam como protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol) ou o UDP (User Datagram Protocol). Numa referência ao modelo OSI, estes protocolos pertencem à camada 4 (camada de transporte).

TCP: funções dos campos do cabeçalho

O TCP é o protocolo mais usado, isto porque fornece garantia na entrega de todos os pacotes entre um PC emissor e um PC recetor. No estabelecimento de ligação entre emissor e recetor existe um “pré-acordo” denominado de Three Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) - pode ver aqui um exemplo.

Campos do cabeçalho TCP

O cabeçalho do TCP possui vários campos que são utilizados para garantir a entrega de dados entre dois dispositivos numa rede. As funções de cada campo são as seguintes:

Porto lógico de origem (Source Port) : Identifica o porto lógico do dispositivo de origem;

: Identifica o porto lógico do dispositivo de origem; Porto lógico de destino (Destination Port) : Identifica o porto lógico do dispositivo de destino, para onde os dados vão ser enviados.

: Identifica o porto lógico do dispositivo de destino, para onde os dados vão ser enviados. Número de sequência (Sequence Number) : Indica o número do primeiro byte de dados a ser enviado no segmento. Esse número ajuda a organizar os dados na ordem correta - saber mais aqui.

: Indica o número do primeiro byte de dados a ser enviado no segmento. Esse número ajuda a organizar os dados na ordem correta - saber mais aqui. Número de confirmação (Acknowledgment Number) : Utilizado para confirmar a receção dos dados. Representa o número do próximo byte que o remetente espera receber.

: Utilizado para confirmar a receção dos dados. Representa o número do próximo byte que o remetente espera receber. Offset de dados (Data Offset) : Também chamado de "comprimento do cabeçalho". Especifica o tamanho do cabeçalho TCP, para que o recetor saiba onde começam os dados.

: Também chamado de "comprimento do cabeçalho". Especifica o tamanho do cabeçalho TCP, para que o recetor saiba onde começam os dados. Reservado (Reserved) : Reservado. Atualmente são bits não utilizados.

: Reservado. Atualmente são bits não utilizados. Flags (Control Flags) : Indicadores de controlo (ver r) URG (Urgent): Indica que o campo de ponteiro urgente é válido. ACK (Acknowledgment): Indica que o campo de número de confirmação é válido. PSH (Push): Solicita que os dados sejam imediatamente repassados à aplicação. RST (Reset): Reinicializa a ligação. SYN (Synchronize): Utilizado para iniciar uma conexão. FIN (Finish): Indica que o remetente não tem mais dados a enviar.

: Indicadores de controlo (ver r) Janela (Window Size) : Especifica o tamanho da janela de receção, ou seja, a quantidade de dados que o destinatário está disposto a receber antes de enviar uma confirmação.

: Especifica o tamanho da janela de receção, ou seja, a quantidade de dados que o destinatário está disposto a receber antes de enviar uma confirmação. Checksum : Verifica a integridade do cabeçalho TCP e dos dados para garantir que não foram corrompidos durante a transmissão.

: Verifica a integridade do cabeçalho TCP e dos dados para garantir que não foram corrompidos durante a transmissão. Ponteiro urgente (Urgent Pointer) : Utilizado se a flag URG estiver ativa. Aponta para os dados que devem ser tratados como urgentes.

: Utilizado se a flag URG estiver ativa. Aponta para os dados que devem ser tratados como urgentes. Opções (Options) : Campo variável que pode ter informações adicionais, como o tamanho da janela máxima ou o timestamp.

: Campo variável que pode ter informações adicionais, como o tamanho da janela máxima ou o timestamp. Preenchimento (Padding): Preenche o cabeçalho para garantir que termine num múltiplo de 32 bits.

Os campos descritos anteriormente e que fazem parte do cabeçalho TCP são essenciais para o funcionamento do protocolo TCP, garantindo a entrega confiável e ordenada dos dados entre equipamentos..