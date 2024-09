Carris Metropolitana tem nova app que mostra horários e lotação de autocarros. Instale!

Em Lisboa, os transportes públicos conseguem ser caóticos, perturbando, por vezes, a fluída circulação dos cidadãos. Assim sendo, esta quinta-feira, ficou disponível a nova aplicação da Carris Metropolitana, que mostra horários e lotação de autocarros.

Em 2023, houve 141 milhões de passageiros a viajar com a Carris Metropolitana, e prevê-se que valor suba este ano. Com os transportes públicos lotados, é relevante perceber a afluência quando quiser utilizá-los, bem como os horários.

Para facilitar o acesso à informação pelos passageiros, a partir desta quinta-feira, dia 12 de setembro, é possível descarregar, de forma gratuita, a nova aplicação da Carris Metropolitana, um serviço que abrange a Área Metropolitana da Lisboa (AML) e oferece informação em tempo real.

Conforme o jornal Público, Rui Lopo, administrador da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), a entidade detida pela AML que gere a Carris Metropolitana, revelou que a aplicação surge num momento em que se considera que se atingiu "uma maturidade" no serviço prestado aos passageiros.

Segundo o administrador, a aplicação não substitui a informação em papel sobre os percursos, que vai continuar a estar disponível. Esta aplicação acaba por ser uma forma de se chegar a um público mais jovem e estudantes, que usam este serviço da AML.

Apesar de a Google oferecer informações em tempo real, por via do seu Maps, Rui Lopo esclarece que a gigante tecnológica "usa um mecanismo para estimar os horários que não nos satisfaz; queremos ser mais exigentes", através de "ferramentas próprias".

Conheça a nova app da Carris Metropolitana

A aplicação terá serviços da Carris Metropolitana, que oferece transporte rodoviário com operação total em 15 dos 18 municípios da AML. Os três concelhos restantes – Barreiro, Cascais e Lisboa – têm operadores municipais, nomeadamente a TCB, a MobiCascais e a Carris, mas têm ligações intermunicipais da Carris Metropolitana.

Com o objetivo de "servir o nosso passageiro frequente", que "já conhece os percursos e quer procurar a fiabilidade e conforto na viagem", segundo João Vasconcelos, responsável pelas plataformas digitais da Carris Metropolitana, a aplicação já pode ser encontrada nas lojas de aplicações da Apple e Google.

Comunicando com o passageiro em tempo real, ao mesmo tempo que "cada autocarro comunica com os nossos sistemas de informação, no mínimo, a cada dez segundos", a app da Carris Metropolitana permite que o passageiro:

Pesquise as linhas:

Observe os autocarros em tempo real num mapa;

Guarde as linhas favoritas, incluindo as mais frequentes.

Mais do que as linhas, os passageiros podem pesquisar por paragens e saber quais os destinos possíveis a partir dessa localização.

O serviço terá ainda disponíveis as alterações nos horários e a ocupação das lojas da Carris Metropolitana em tempo real, bem como perguntas frequentes ou informações sobre a lotação dos veículos.

Espera-se que a app da Carris Metropolitana receba melhorias, no futuro.