Autonomia e preço são as razões mais apontadas para a fraca adoção dos elétricos

Apesar da pressão exercida pelos governos, as fabricantes precisam que os clientes abracem a mobilidade elétrica, optando pelos modelos movidos a bateria. Contudo, há elementos que deixam os consumidores reticentes, nomeadamente a autonomia e o preço, conforme o resultado da nossa última questão. Veja os resultados!

Qual a razão da fraca adoção dos carros elétricos?

Os números relativos às vendas dos carros elétricos oscilam e, conforme vamos acompanhando, a evolução nem sempre é positiva. Por isso, procurámos perceber quais os motivos para a fraca adoção destes modelos.

Segundo os resultados, que compilam 3696 respostas, a autonomia e o preço são as razões mais apontadas, com 42% (1561 votos) e 36% (1316 votos), respetivamente. A seguir, com larga diferença, surge o desempenho, com 12% (453 votos), e outra razão, com 297 votos (8%).

Com apenas 2% dos votos, ou seja, 69 votos, está a qualidade, pelo que este não será, na perspetiva daqueles que votaram, a razão para a fraca adoção dos carros elétricos.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, ainda, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Cibersegurança no ensino básico e secundário em Portugal? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.