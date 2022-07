Automóveis usados podem valer o mesmo que um novo?

Com a pandemia por COVID-19 e mais recentemente com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, são vários os mercados que têm vindo a ajustar-se devido à falta de componentes. O segmento automóvel é um dos que mais se tem vindo a ajustar e isso acaba por se refletir também ao nível do cliente final.

Sabia que atualmente os automóveis usados até três anos podem valer o mesmo que um novo?

Automóveis usados ao preço de carros acabados de sair da fábrica

Os tempos de espera para receber um automóvel novo, sobretudo de gamas mais baixas, está hoje em níveis nunca vistos e a transferir clientes, que habitualmente adquirem carro novo, para os stands de usados, aumentando ainda mais a procura, que não chega para as encomendas, com reflexo no preço, refere o JN.

Quando há escassez o preço aumenta: os automóveis seminovos estão a ser vendidos ao preço de carros acabados de sair da fábrica. "Como não há veículos novos, quem precisa compra a qualquer preço. Um carro com três anos, ou até 20 mil quilómetros, custa o mesmo que um novo, pois as pessoas não querem esperar meses", afirma Rodrigo Ferreira da Silva, presidente da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN).

Na origem dos atrasos das entregas dos automóveis novos está a falta de semicondutores, que se iniciou com os constrangimentos da pandemia, a que se juntou a falta (e encarecimento) de matérias-primas como o aço, magnésio, palátio, néon e outros. Como resultado, a produção diminuiu. A essa realidade juntou-se a retoma agressiva da procura que os fabricantes não estão a conseguir satisfazer.