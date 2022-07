Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

I Can Talk - Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club (abreviados por "TDCC") é uma banda de rock da Irlanda do Norte. Formada em 2007, a banda é composta por Sam Halliday, Alex Trimble e Kevin Baird. Após lançarem a canção "Something Good Can Work" na Internet, em 2009, a banda assinou com a editora francesa Kitsuné Music. Eles lançaram então o seu álbum de estreia, Tourist History, em 2010, que ganhou o Choice Music Prize de "Álbum Irlandês do Ano". O segundo disco do grupo, Beacon, foi lançado a 3 de setembro de 2012. Em outubro de 2016, a banda lançou o seu terceiro álbum, Gameshow. O quarto trabalho do grupo, False Alarm, foi lançado em junho de 2019.

