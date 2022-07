Caixa dos AirPods: descubra o seu modelo, características e substituições

Os AirPods e AirPods Pro vêm com uma prática caixa de carregamento e armazenamento que permitem guardar de forma segura os seus AriPods e mantê-los sempre com bateria. Mas sabia que existem vários modelos de caixa diferentes?

Descubra hoje tudo o que precisa de saber sobre a caixa de carregamento dos AirPods.

Neste artigo abordaremos temas incluindo as características de cada caixa, como atualizar ou obter um substituto, como encontrar a caixa que tem, e mais.

Modelos e características

Caixa AirPods 1ª geração - sem carregamento sem fios Oferece "mais de 24 horas de tempo de audição" 15 minutos na caixa permite até 3 horas de audição

2ª geração - disponível com e sem carregamento sem fios Oferece "mais de 24 horas de tempo de audição" 15 minutos noa caixa permite até 3 horas de audição

3ª geração - carregamento sem fios com MagSafe Oferece "até 30 horas de tempo de audição" 5 minutos na caixa fornece cerca de 1 hora de tempo de audição

Pro - carregamento sem fios (2019 a 2021) e com carregamento sem fios MagSafe (Outubro 2021 e posteriores) Oferece "mais de 24 horas de tempo de audição" 5 minutos na caixa fornece cerca de 1 hora de tempo de de audição



Substituições ou atualizações de caixas

Se precisar de assistência para os AirPods ou para a caixa de carregamento, não existe qualquer custo implicado se o problema estiver abrangido pela Garantia limitada de um ano Apple ou pela lei de proteção dos consumidores. Contudo:

Em caso de AirPods perdidos

AirPods Taxa de dispositivo perdido AirPods (3.ª geração) 75 € cada AirPods 75 € cada Caixa de carregamento 65 € Caixa de carregamento sem fios 85 € Caixa de carregamento MagSafe 85 €

AirPods Pro Taxa de dispositivo perdido AirPods Pro 99 € cada Caixa de carregamento sem fios para AirPods Pro 109 € Caixa de carregamento MagSafe dos AirPods Pro 109 €

Em caso de AirPods danificados

AirPods Taxa de assistência fora da garantia AirPods (3.ª geração) 75 € cada AirPods 87,30 € cada Caixa de carregamento 77,30 € Caixa sem fios 87,30 € Caixa MagSafe 75 €

AirPods Pro Taxa de assistência fora da garantia AirPods Pro 111,30 € cada Caixa de carregamento sem fios para AirPods Pro 111,30 € Caixa MagSafe dos AirPods Pro 99 € Adaptadores auriculares (danificados) 16,60 €

Contacte a Assistência Apple ou dirija-se a uma Loja Apple ou a um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple para obter ajuda para a substituição da sua caixa. Se quiser apenas comprar uma caixa nova ou atualizada, contacte o Suporte da Apple.

Números dos modelos

1ª geração são A1523 e A1722

2ª geração são A2031 e A2032

3ª geração são A2564 e A2565

Pro são A2083 e A2084

Encontre o seu modelo de AirPods

Sobre a caixa

Se tiver um LED no exterior da caixa, é uma caixa de carregamento sem fios. Se o seu LED estiver no interior da caixa, é a caixa de carregamento padrão. Pode encontrar o número do modelo na parte superior esquerda ou direita da tampa da caixa. Se tiver AirPods 3 ou Pro (Out. 2021 ou posterior) também terá MagSafe.

Descobrir características dos AirPods através do iPhone

Quando os AirPods estiverem ligados ao seu iPhone ou iPad, vá a "Definições" > "Bluetooth" > Ícone de informação dos seus AirPods.

Aqui conseguirá ver o Modelo, o Número de modelo, Número de série e a versão.

