Voltamos a falar sobre radares! O sistema de segurança rodoviária da capital integra um total de 41 dispositivos de controlo de tráfego, instalados em locais estratégicos, tendo como objetivo a diminuição da velocidade praticada nas vias e, em consequência, a redução do número de acidentes e a minimização dos seus impactos nas vítimas.

De acordo com dados revelados, em apenas um mês, os novos radares em Lisboa "caçam" 38 mil condutores num mês.

Radares de Velocidade: 1267 condutores em excesso por dia

Contas feitas, serão mais de 2,2 milhões de euros de receita que a autarquia vai gerar no primeiro mês de funcionamento devido aos 38 mil condutores apanhados em excesso de velocidade entre 1 e 30 de junho.

Em média, foram "apanhados" 1267 condutores em excesso por dia. O valor mínimo das multas de velocidade é de 60 € para quem é apanhado até 20 km/h acima do limite no local.

A CM de Lisboa referiu que, “Não são números efetivos relativos a infrações consideradas elegíveis, visto que em muitos casos poderemos estar a falar de situações relacionadas com, por exemplo, veículos prioritários em missão de polícia ou socorro”.

De referir que da "receita" das multas, a Câmara de Lisboa fica com 55%, depois 10% vai para a Autoridade Nacional Segurança Rodoviária e os restantes 35% para a Autoridade Tributária.

Pode ver também aqui onde estão instalados os radares em Lisboa. De acordo com a zona, há radares que registam quem passa com velocidade superior a 50 ou 80 km/h. Segundo informações, nos últimos seis meses só foi multado quem passou, em excesso de velocidade, por um radar móvel da PSP ou da Polícia Municipal.

Até 24 de junho, o município faz saber que “a maior velocidade captada no sistema de radares de Lisboa foi a de 240 km/h na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Segunda Circular), junto às bombas posto Repsol, no sentido Aeroporto/Benfica”, onde a velocidade máxima é de 80 km/h por ser uma rede rodoviária do 1.º nível, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa.