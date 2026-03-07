Atenção aos radares de velocidade “escondidos” na próxima semana
Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas.
Radares da PSP: março de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.
Aveiro
- 18/mar/25 09h30-12h30 Rua do Sobral – Ovar
- 19/mar/25 09h30-12h30 Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA
- 20/mar/25 09h30-12h30 Rua da Circunvalação – SM Feira
- 21/mar/25 09h30-12h30 Avenida 32 – ESPINhO
- 18/mar/25 08h00 Avenida Universidade- Aveiro
- 19/mar/25 14h00 Avenida Europa- Aveiro
- 21/mar/25 14h00 Avenida Europa- Aveiro
Beja
- 14/mar/25 9h00 Rua Zeca Afonso
- 21/mar/25 9h00 Av. Salgueiro Maia
- 24/mar/25 9h00 Av. Salgueiro Maia
Bragança
- 20/mar/25 08h00/13h00 Rua Olímpio Guedes de Andrade
- 21/mar/25 08h00/13h00 Quinta S. Lourenço
Braga
- 10/mar/25 09h00 Avenida António Macedo – Braga
- 10/mar/25 21h00 Circular de Barcelos
- 17/mar/25 09h00 Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires – Braga
- 18/mar/25 09h00 Circular Urbana de Guimarães
- 18/mar/25 14h30 E.N14 – Vila Nova de Famalicão
- 19/mar/25 09h00 E.N14 – Vila Nova de Famalicão
- 19/mar/25 14h30 Circular Urbana de Guimarães
- 25/mar/25 14h00 Circular de Barcelos
- 28/mar/25 09h00 Avenida António Macedo – Braga
Castelo Branco
- 13/mar/25 13h30/15h30 Avenida Europa – Castelo Branco
- 19/mar/25 08h30/10h30 N 18 – Vale do Romeiro – Castelo Branco
- 21/mar/25 15h00/19h00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
Coimbra
- 25/mar/25 09h00 Avª. Inês de Castro – Coimbra
Évora
- 18/mar/25 14h00 Avª Lino de Carvalho, Évora
- 19/mar/25 15h00 EN 114 Avª Túlio Espanca, Évora
- 20/mar/25 14h30 Avª Dom Manuel Trindade Salgueiro, Évora
- 24/mar/25 09h45 EN 18 Bº do Frei Aleixo, Évora
- 27/mar/25 10h00 EN18, ao Gil, Estremoz
Faro
- 11/mar/25 08h00/12h00 R. Cruz Vermelha Portuguesa
- 18/mar/25 09h00/12h00 Avenida V6 – Portimão
- 19/mar/25 09h00/12h00 EN 125 – Lagos
- 19/mar/25 19h00/23h00 Avenida Gordinho Moreira Faro
- 20/mar/25 09h00/12h00 Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António
- 21/mar/25 09h00/12h00 Avenida V2 – Portimão
- 24/mar/25 16h00 – 19h00 EN 125 – Lagos
- 24/mar/25 22h00/24h00 Avenida V6 – Portimão
- 24/mar/25 09h00/12h00 Av. heróis de 1808
- 26/mar/25 09h00/12h00 Avenida V 6 – Portimão
- 27/mar/25 09h00/12h00 Av. heróis de 1808
Guarda
- 16/mar/25 09h00 Via Cintura Externa da Guarda- Guarda
- 17/mar/25 09h00 Avenida 25 de Abril – Guarda
- 20/mar/25 09h00 Avenida Serra da Estrela – Gouveia
- 21/mar/25 09h00 Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Guarda
Leiria
- 07/mar/25 14h00/17h00 Avenida João Fragoso – Caldas da Rainha
- 12/mar/25 09h/12h Rua Figueira da Foz/ Rua Albergaria dos Doze (Mouriscas)
- 18/mar/25 14h/17h Av.ª Comunidade Europeia
- 19/mar/25 14h00/17h00 Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
- 25/mar/25 09h/12h Estrada da Garcia – Cartaxo
Lisboa
- 07/mar/25 14h00/17h30 IC.2 – Santa Iria de Azóia
- 10/mar/25 08h30/11h30 Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra
- 10/mar/25 13h30/16h00 Av. Capitães de Abril-Mem Martins – Sintra
- 11/mar/25 14h00/18h00 EN 10, KM 123,7 em Alhandra – sentido Alhandra – Vila Franca de Xira
- 12/mar/25 14h00/17h30 Avenida Infante D. henrique – Lisboa
- 13/mar/25 09h00/17h00 Avª da Marginal – Cascais
- 14/mar/25 21h00/24h00 Avenida da República – Lisboa
- 17/mar/25 08h00/18h00 Acesso ao Terminal 2 do AhD – Aeroporto Humberto Delgado
- 18/mar/25 09h00/12h00 Rua 1.º de Maio – Frielas – Loures
- 18/mar/25 14h00/17h00 Avenida Nicolau Breyner – Loures
- 21/mar/25 09h00/12h30 Estrada de Leião – Porto Salvo, sentido Norte /Sul – Oeiras
- 21/mar/25 13h30/16h00 Rua da Fonte – Leceia/Vila Fria – Oeiras
- 26/03/2025 09h00/16h00 Av. Castro Guimarães / Estrada dos Salgados – Amadora
Portalegre
- 12/mar/25 11h00 Avenida de Extremadura Espanhola – Portalegre
- 17/mar/25 09h00 Avenida do Dia de Portugal – Elvas
- 19/mar/25 16h00 E.N. – 246 – Portalegre
- 26/mar/25 16h00 Avenida de Badajoz – Portalegre
- 27/03/2025 09h00 E.N. – 373 – Elvas
Porto
- 07/mar/25 08h00/15h00 Av. D. João II 317, VN Gaia
- 11/mar/25 13h00/20h00 Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo
- 12/mar/25 13h00/20h00 Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar
- 13/mar/25 13h00/20h00 Av. da Boavista 3641, Porto
- 17/mar/25 08h00/16h00 Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia
- 20/mar/25 08h00/15h00 R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim
- 21/mar/25 08h00/15h00 Av. Dr. Antunes Guimarães c/373 da Rua Pinto de Araújo, Matosinhos
- 25/mar/25 13h00/20h00 Rua de Salgueiros 635, VN Gaia
- 26/mar/25 13h00/20h00 E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso
- 28/mar/25 13h00/20h00 Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia
Santarém
- 10/mar/25 08h00/12h00 Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento 2
- 0/mar/25 08h00/12h00 Av. D. Manuel I – Abrantes
- 25/mar/25 08h00/12h00 Estrada Barreira Alva – Torres Novas
- 26/mar/25 08h00/12h00 Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira – Ourém
Setúbal
- 18/mar/25 14h00 Circular Externa – Montijo
- 21/mar/25 08h30 Estrada Nacional – 10 Km 42.3
- 21/mar/25 14h00 Estrada Nacional 378 – SXL
Vila Real
- 18/mar/24 14h00 Rua D. António de Medeiros – Chaves
- 19/mar/25 08h00 Av. Osnabruck- Vila Real
- 24/mar/25 14h00 Av. Europa – Vila Real
- 28/mar/25 14h00 Avenida da Galiza – Chaces
Viana do Castelo
- 08/mar/25 09h30 Estrada da Papanata – Viana do Castelo
- 13/mar/25 10h00 Avenida 25 de abril – Viana do Castelo
- 22/mar/25 20h30 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
- 26/mar/25 10h00 Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo
- 30/mar/25 20h30 Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo
Viseu
- 10/mar/25 08h30 Av. Dom Egas Moniz, Lamego
- 13/mar/25 08h00 Av. Cidade de Salamanca – Viseu
- 24/mar/25 16h30 Av. Defensores do Douro, Lamego
Madeira
- 11/mar/25 09h00 Estrada da Queimada – Água de Pena – Machico
- 18/mar/25 08h30 VR1, km 25.5 – Caniço
- 20/mar/25 18h00 VR-1 Km 9.4 Este-Oeste – Câmara de Lobos
- 23/mar/25 17h30 Rua 5 de Outubro – Funchal
- 27/mar/25 08h30 Estrada de Santa Catarina – Santa Cruz
- 27/mar/25 16h00 VE1 – Moinhos – Santana
- 28/mar/25 08h00 Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua – Ribeira Brava
- 31/mar/25 14h00 Estrada da Guadalupe – Porto da Cruz
Açores
- 10/mar/25 14h00/18h00 Estrada Regional n.º 1 – freguesia de Castelo Branco, concelho da horta – Ilha do Faial
- 21/mar/25 16h30/20h30 Estrada Regional n.º 1 – freguesia de Santa Luzia, concelho de São Roque – Ilha do Pico
- 28/mar/25 08h00/12h00 Estrada Regional n.º 1 – freguesia da Feteira, concelho da horta – Ilha do Faial
- 12/mar/25 07h45/16h15 Estrada Regional, Atalaia, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroísmo.
- 13/mar/25 07h45/16h15 Estrada Regional, São Carlos, Freguesia de S. Pedro, Concelho de Angra do Heroísmo.
- 24/mar/25 15h45/00h00 Estrada Regional, Terreiro das Covas, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroísmo.
- 25/mar/25 15h45/00h00 Estrada Regional, Negrito, Freguesia de São Mateus, Concelho de Angra do Heroísmo