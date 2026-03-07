Atenção aos radares de velocidade “escondidos” na próxima semana

Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas.

Radares da PSP: março de 2026

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.

Aveiro

18/mar/25 09h30-12h30 Rua do Sobral – Ovar

19/mar/25 09h30-12h30 Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA

20/mar/25 09h30-12h30 Rua da Circunvalação – SM Feira

21/mar/25 09h30-12h30 Avenida 32 – ESPINhO

18/mar/25 08h00 Avenida Universidade- Aveiro

19/mar/25 14h00 Avenida Europa- Aveiro

21/mar/25 14h00 Avenida Europa- Aveiro

Beja

14/mar/25 9h00 Rua Zeca Afonso

21/mar/25 9h00 Av. Salgueiro Maia

24/mar/25 9h00 Av. Salgueiro Maia

Bragança

20/mar/25 08h00/13h00 Rua Olímpio Guedes de Andrade

21/mar/25 08h00/13h00 Quinta S. Lourenço

Braga

10/mar/25 09h00 Avenida António Macedo – Braga

10/mar/25 21h00 Circular de Barcelos

17/mar/25 09h00 Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires – Braga

18/mar/25 09h00 Circular Urbana de Guimarães

18/mar/25 14h30 E.N14 – Vila Nova de Famalicão

19/mar/25 09h00 E.N14 – Vila Nova de Famalicão

19/mar/25 14h30 Circular Urbana de Guimarães

25/mar/25 14h00 Circular de Barcelos

28/mar/25 09h00 Avenida António Macedo – Braga

Castelo Branco

13/mar/25 13h30/15h30 Avenida Europa – Castelo Branco

19/mar/25 08h30/10h30 N 18 – Vale do Romeiro – Castelo Branco

21/mar/25 15h00/19h00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

Coimbra

25/mar/25 09h00 Avª. Inês de Castro – Coimbra

Évora

18/mar/25 14h00 Avª Lino de Carvalho, Évora

19/mar/25 15h00 EN 114 Avª Túlio Espanca, Évora

20/mar/25 14h30 Avª Dom Manuel Trindade Salgueiro, Évora

24/mar/25 09h45 EN 18 Bº do Frei Aleixo, Évora

27/mar/25 10h00 EN18, ao Gil, Estremoz

Faro

11/mar/25 08h00/12h00 R. Cruz Vermelha Portuguesa

18/mar/25 09h00/12h00 Avenida V6 – Portimão

19/mar/25 09h00/12h00 EN 125 – Lagos

19/mar/25 19h00/23h00 Avenida Gordinho Moreira Faro

20/mar/25 09h00/12h00 Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

21/mar/25 09h00/12h00 Avenida V2 – Portimão

24/mar/25 16h00 – 19h00 EN 125 – Lagos

24/mar/25 22h00/24h00 Avenida V6 – Portimão

24/mar/25 09h00/12h00 Av. heróis de 1808

26/mar/25 09h00/12h00 Avenida V 6 – Portimão

27/mar/25 09h00/12h00 Av. heróis de 1808

Guarda

16/mar/25 09h00 Via Cintura Externa da Guarda- Guarda

17/mar/25 09h00 Avenida 25 de Abril – Guarda

20/mar/25 09h00 Avenida Serra da Estrela – Gouveia

21/mar/25 09h00 Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Guarda

Leiria

07/mar/25 14h00/17h00 Avenida João Fragoso – Caldas da Rainha

12/mar/25 09h/12h Rua Figueira da Foz/ Rua Albergaria dos Doze (Mouriscas)

18/mar/25 14h/17h Av.ª Comunidade Europeia

19/mar/25 14h00/17h00 Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

25/mar/25 09h/12h Estrada da Garcia – Cartaxo

Lisboa

07/mar/25 14h00/17h30 IC.2 – Santa Iria de Azóia

10/mar/25 08h30/11h30 Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra

10/mar/25 13h30/16h00 Av. Capitães de Abril-Mem Martins – Sintra

11/mar/25 14h00/18h00 EN 10, KM 123,7 em Alhandra – sentido Alhandra – Vila Franca de Xira

12/mar/25 14h00/17h30 Avenida Infante D. henrique – Lisboa

13/mar/25 09h00/17h00 Avª da Marginal – Cascais

14/mar/25 21h00/24h00 Avenida da República – Lisboa

17/mar/25 08h00/18h00 Acesso ao Terminal 2 do AhD – Aeroporto Humberto Delgado

18/mar/25 09h00/12h00 Rua 1.º de Maio – Frielas – Loures

18/mar/25 14h00/17h00 Avenida Nicolau Breyner – Loures

21/mar/25 09h00/12h30 Estrada de Leião – Porto Salvo, sentido Norte /Sul – Oeiras

21/mar/25 13h30/16h00 Rua da Fonte – Leceia/Vila Fria – Oeiras

26/03/2025 09h00/16h00 Av. Castro Guimarães / Estrada dos Salgados – Amadora

Portalegre

12/mar/25 11h00 Avenida de Extremadura Espanhola – Portalegre

17/mar/25 09h00 Avenida do Dia de Portugal – Elvas

19/mar/25 16h00 E.N. – 246 – Portalegre

26/mar/25 16h00 Avenida de Badajoz – Portalegre

27/03/2025 09h00 E.N. – 373 – Elvas

Porto

07/mar/25 08h00/15h00 Av. D. João II 317, VN Gaia

11/mar/25 13h00/20h00 Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo

12/mar/25 13h00/20h00 Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar

13/mar/25 13h00/20h00 Av. da Boavista 3641, Porto

17/mar/25 08h00/16h00 Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia

20/mar/25 08h00/15h00 R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim

21/mar/25 08h00/15h00 Av. Dr. Antunes Guimarães c/373 da Rua Pinto de Araújo, Matosinhos

25/mar/25 13h00/20h00 Rua de Salgueiros 635, VN Gaia

26/mar/25 13h00/20h00 E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso

28/mar/25 13h00/20h00 Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia

Santarém

10/mar/25 08h00/12h00 Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento 2

0/mar/25 08h00/12h00 Av. D. Manuel I – Abrantes

25/mar/25 08h00/12h00 Estrada Barreira Alva – Torres Novas

26/mar/25 08h00/12h00 Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira – Ourém

Setúbal

18/mar/25 14h00 Circular Externa – Montijo

21/mar/25 08h30 Estrada Nacional – 10 Km 42.3

21/mar/25 14h00 Estrada Nacional 378 – SXL

Vila Real

18/mar/24 14h00 Rua D. António de Medeiros – Chaves

19/mar/25 08h00 Av. Osnabruck- Vila Real

24/mar/25 14h00 Av. Europa – Vila Real

28/mar/25 14h00 Avenida da Galiza – Chaces

Viana do Castelo

08/mar/25 09h30 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

13/mar/25 10h00 Avenida 25 de abril – Viana do Castelo

22/mar/25 20h30 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

26/mar/25 10h00 Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo

30/mar/25 20h30 Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

Viseu

10/mar/25 08h30 Av. Dom Egas Moniz, Lamego

13/mar/25 08h00 Av. Cidade de Salamanca – Viseu

24/mar/25 16h30 Av. Defensores do Douro, Lamego

Madeira

11/mar/25 09h00 Estrada da Queimada – Água de Pena – Machico

18/mar/25 08h30 VR1, km 25.5 – Caniço

20/mar/25 18h00 VR-1 Km 9.4 Este-Oeste – Câmara de Lobos

23/mar/25 17h30 Rua 5 de Outubro – Funchal

27/mar/25 08h30 Estrada de Santa Catarina – Santa Cruz

27/mar/25 16h00 VE1 – Moinhos – Santana

28/mar/25 08h00 Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua – Ribeira Brava

31/mar/25 14h00 Estrada da Guadalupe – Porto da Cruz

Açores