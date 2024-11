Aproveite as melhores ofertas Black Friday da BLUETTI e compre já um presente!

Nesta Black Friday, simplifique as suas compras de Natal com as ofertas imperdíveis da BLUETTI em estações de energia portáteis, presentes práticos para uso tanto em interiores como em exteriores. A campanha Black Friday da BLUETTI decorre de 11 de novembro a 2 de dezembro.

Para aventuras fora da rede elétrica: estação de energia portátil AC200L

Qualquer pessoa que adore viver em caravanas ou noutro fora da rede não vai recusar um presente como a estação de energia portátil BLUETTI AC200L. Com uma capacidade de 2048 Wh e uma potência de saída de 2400 W, consegue alimentar tudo, desde um frigorífico pequeno a uma máquina de café. É capaz de manter um frigorífico de 150 W a funcionar por 28 horas ou carregar um portátil de 100 Wh até 47 vezes, tornando-se essencial para uma experiência confortável fora da rede.

Originalmente a 1799€, a BLUETTI AC200L agora está disponível por apenas 1399€. Para viagens mais longas, pode adicionar a bateria B300K para duplicar a sua capacidade para 4812,8 Wh, agora por um total de 2598€. O carregador alternador Charger1 carrega a AC200L seis vezes mais rápido do que o carregador de carro convencional. Este pacote está agora a 1798€ (anteriormente 2198€).

Para viajantes: estações de energia portáteis AC180, AC70 e AC50B

Compactas, mas potentes, as AC180, AC70 e AC50B são ótimos presentes para viajantes, trabalhadores remotos ou qualquer pessoa que precise de energia fiável em movimento.

Por apenas 649€ (antes a 999€), a AC180 oferece uma capacidade de 1152 Wh e uma potência de saída de 1800 W. Consegue manter um frigorífico de carro a funcionar por mais de 15 horas, ideal para acampamentos, passeios à praia ou piqueniques.

A mais pequena AC70, com capacidade de 768 Wh e um inversor de 1000 W, é ideal para manter telefones, portáteis, câmaras e drones carregados em acampamentos no quintal ou em pescarias. Originalmente a 699€, agora está a um preço reduzido de 499€. A mais compacta AC50B pesa apenas 6,7 kg, fornece 700 W de potência e uma capacidade de 448 Wh, sendo capaz de alimentar uma lanterna de campismo por mais de 18 horas ou um cobertor elétrico por 2,1 horas. Pode recarregar-se rapidamente, atingindo a capacidade total em apenas 70 minutos na tomada. Está agora a apenas 329€, baixando dos anteriores 449€.

É verdade que as estações de energia portáteis não são propriamente baratas, sendo assim uma altura interessante para aproveitar as ofertas de Black Friday BLUETTI. Com uma gama variada de geradores portáteis à escolha, certamente encontrará uma solução para o que mais precisa: dia a dia, campismo, situações de emergência ou em locais de trabalho remotos.

BLUETTI - Black Friday