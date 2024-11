Kim Jong-un ordena para produção em massa de “drones suicidas”

Apesar de ser um país muito fechado, as notícias vão chegando a todo o mundo. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, deu ordens para a produção em massa de drones suicidas na Coreia do Norte. Afinal o que se passa?

Drones suicidas coreanos semelhantes ao HAROP, Shahed e Lancet-3

Kim Jong-un supervisionou recentemente um teste com drones suicidas. Nesse evento, o líder da Coreia do Norte, deu também ordens para a produção em massa de "drones suicidas". Apesar da ordem interna, é um aviso claro ao Ocidente, ainda mais numa altura em que muitos condenam a presença de norte-coreanos no exército da Rússia.

Kim Jong-un pediu que as forças armadas passassem a ter uma produção em massa daquelas armas aéreas não-tripuladas. Uma decisão que o líder norte-coreano justificou pela presença de vários destes aparelhos nas mais variadas geografias. Segundo notícia do KCNA, [Kim Jong-un sublinhou a necessidade de construir um sistema de produção em série tão cedo quanto possível e entrar numa produção de massa em larga escala].

Os drones suicidas norte-coreanos são projetados para localizar e atacar alvos específicos, incluindo veículos militares e instalações inimigas. Esses drones podem ser lançados de diversas formas, como por pequenos motores de foguetes, antes de assumirem o voo autónomo.

O regime norte-coreano parece ter-se inspirado em tecnologias de drones suicidas que já existem, em particular, os drones norte-coreanos demonstram semelhanças com modelos de outros países, como o "HAROP" de Israel, o "Shahed" iraniano e o "Lancet-3" russo, Sabe-se também que a Coreia do Norte pretende desenvolver drones equipados com inteligência artificial e versões subaquáticas para serem usados em operações especiais​.