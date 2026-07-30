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Portugal acelera na eletrificação: procura por carros elétricos dispara quase 70% em 2026

· Motores/Energia 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. David Guerreiro says:
    30 de Julho de 2026 às 14:33

    A maioria dos carros novos à venda são híbridos, logo as pessoas quase que são obrigadas a comprar, e entram para as estatísticas como elétricos. Os totalmente elétricos são uma percentagem bem menor. Mas este ano devido aos custos elevados dos combustíveis fósseis tem servido de incentivo para quem ia trocar de automóvel, para comprar um elétrico.

    Responder
  2. Yamahia says:
    30 de Julho de 2026 às 15:02

    “…29% das matrículas, à frente dos híbridos (24%), da gasolina (21%) e do gasóleo (15%).
    …”
    Cadê os 11% q faltam?

    Responder
  3. Joao says:
    30 de Julho de 2026 às 15:04

    Hahahahaha portugal vendeu mais 20 carros e falam em 70%

    Responder
  4. JL says:
    30 de Julho de 2026 às 15:34

    “Nos usados mais pesquisados, destacam-se o Mercedes-Benz Classe E e o Mercedes-Benz Classe GLC, seguidos do Tesla Model 3. Já no segmento elétrico, o Tesla Model 3 lidera as preferências, à frente do BMW i3 e do Tesla Model Y.”

    Segundo os entendidos comentadores da pplware, ninguém quer eléctricos usados.

    Responder

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