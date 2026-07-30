Portugal acelera na eletrificação: procura por carros elétricos dispara quase 70% em 2026

Os portugueses estão cada vez mais rendidos aos carros elétricos. Segundo dados divulgados pelo Standvirtual, a procura por veículos 100% elétricos (BEV) cresceu quase 70% no primeiro semestre de 2026, colocando Portugal no pódio europeu da mobilidade elétrica.

De acordo com a plataforma de compra e venda de automóveis, a procura por BEV aumentou 68,7% no primeiro semestre de 2026, face ao período homólogo de 2025.

Este segmento representa já 17,3% de todas as pesquisas feitas na plataforma, um número que coloca Portugal na segunda posição do ranking europeu, atrás apenas da Noruega, país que há muito lidera a corrida à eletrificação.

O conflito entre o Irão e os Estados Unidos gerou incerteza generalizada sobre a evolução dos preços dos combustíveis, e o resultado foi uma em cada quatro pesquisas na plataforma a incidirem sobre elétricos. Antes disso, a proporção rondava uma em cada sete.

Elétricos lideram as matrículas de junho

Nos primeiros seis meses de 2026, foram matriculados 136.863 ligeiros de passageiros novos em Portugal, um crescimento de 10,5% face ao mesmo período de 2025.

O destaque vai para o mês de junho, em que os elétricos se tornaram, pela primeira vez, a motorização mais escolhida pelos portugueses, com 29% das matrículas, à frente dos híbridos (24%), da gasolina (21%) e do híbrido plug-in (15%).

A tendência repete-se nas importações, tendo entrado em Portugal 67.264 veículos usados no primeiro semestre, mais 16,3% do que no ano anterior.

Pela primeira vez, os modelos eletrificados dominam este segmento, representando 44% das importações, à frente da gasolina (29%) e do gasóleo (27%).

Mercado de usados mantém-se equilibrado

Apesar de um ligeiro abrandamento em junho (-1,5%), o Standvirtual garante que não há sinais de quebra na procura de usados. Ao longo do semestre, a procura cresceu 11% e a oferta 12%, mantendo o indicador Market Days Supply, ou seja, o tempo médio esperado de venda, abaixo dos 70 dias, sinal de um mercado equilibrado entre compradores e vendedores.

Quanto a preços, o valor médio da oferta aproximou-se dos 26 mil euros em junho. Segundo a plataforma, esta subida deve-se à entrada de veículos de gama mais alta no mercado, já que, comparando modelos equivalentes, os preços continuam a descer.

Nos usados mais pesquisados, destacam-se o Mercedes-Benz Classe E e o Mercedes-Benz Classe GLC, seguidos do Tesla Model 3. Já no segmento elétrico, o Tesla Model 3 lidera as preferências, à frente do BMW i3 e do Tesla Model Y.

Marcas chinesas de carros elétricos a ganhar terreno

Outro dado que o Standvirtual sublinha é o crescimento acelerado das marcas chinesas em Portugal. A sua presença na oferta da plataforma passou de 0,56% para 1,43% num ano, enquanto a procura subiu de 0,96% para 1,84%.

No segmento elétrico, o impacto é ainda mais evidente, com as marcas chinesas a representarem já cerca de 9% da oferta e da procura, ou seja, quase um em cada 10 carros elétricos pesquisados na plataforma.

Segundo os dados, a MG e a BYD concentram mais de 84% dessa oferta, mas nomes como Aion, Leapmotor, Omoda e Jaecoo começam a ganhar espaço junto dos consumidores portugueses.

Leia também: