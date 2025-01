Alpine mostrou os bastidores do design do A390_β, o concept car do futuro A390

A apresentação de um concept car como o A390_β é um momento particularmente importante para a Alpine, por ser uma prova tangível do nível de excelência a que o futuro modelo de produção será submetido, segundo a empresa. Por isso, a marca levantou o véu e mostrou os bastidores do design deste fastback desportivo que será lançado, ainda este ano.

O A390_β da Alpine representa várias oportunidades para a equipa, como discutir e testar novos materiais, aprofundar a utilização de alguns que são identificadores da marca, como o carbono, ou testar novos métodos de fabrico.

A Alpine optou por recorrer a parceiros especializados, "verdadeiros artesãos", nas palavras das marca, de vários materiais, cujo know-how único contribui para fazer deste concept car um objeto excecional.

Para aguçar a curiosidade, a Alpine mostrou mais de perto dois fornecedores de primeira linha, o Erpro Group e a Lavoisier Composites, cuja experiência enriquece o Alpine A390_β.

A390_β: Alpine aposta numa paleta de materiais inovadores

Para as equipas de design da Alpine, um dos momentos mais importantes da agenda de desenvolvimento de um novo modelo é o design de um concept car.

Não só é o culminar de meses de trabalho concetual, como também é uma oportunidade fantástica para se libertarem das regras industriais e ultrapassarem os limites em todos os aspetos do automóvel.

Para Stéphanie Petit, designer-chefe de Cores e Materiais da Alpine, é também um período de pesquisa essencial para obter materiais que estejam alinhados com os valores da marca:

Leveza;

Resistência;

Sustentabilidade.

Estes valores orientam as suas equipas na procura de parceiros com as competências, as capacidades tecnológicas e a flexibilidade necessárias para trabalhar e modular estes novos materiais, de modo a satisfazer os requisitos do projeto A390_β.

Uma vez que cada concept car é uma criação única, com peças e componentes feitos inteiramente à medida, a Alpine optou por trabalhar com parceiros franceses por várias razões:

Os elevados padrões e a atenção ao pormenor que definem os artesãos do país, o acesso a equipamento de ponta e a proximidade geográfica que facilita os workshops e o transporte.

Para o A390_β, foram escolhidos dois fabricantes franceses para desenvolver elementos essenciais do concept car: Erpro Group para os apoios de cabeça e várias peças impressas em 3D, e Lavoisier Composites para o piso.

#Erpro Group - Design complexo resolvido com a impressão 3D

O interior do A390_β é deliberadamente concetual, permitindo aos designers sugerir uma visão futurista dos interiores Alpine, mantendo os fundamentos da marca.

Marc Poulain, responsável de Design Avançado da Alpine, imaginou um simbolismo global inspirado nos Alpes, com materiais técnicos inspirados num cockpit de Fórmula 1.

O banco dianteiro evoca leveza, uma noção amplificada pela escolha dos materiais: o banco é uma concha de carbono, enquanto o apoio de cabeça é criado como uma estrutura flexível alojada num elemento transparente que parece ter sido esculpido em gelo. Este apoio de cabeça apresenta um certo número de restrições: realizado numa peça única, com um elevado efeito de transparência, deve ser leve, sólido, mas respirável e flexível em caso de impacto.

Perante esta complexidade, o design da Alpine recorreu ao Erpro Group, o líder francês da impressão 3D, que desenvolve protótipos de vanguarda para os sectores automóvel, aeroespacial e de luxo.

Cyrille Vue, diretor-executivo e fundador da empresa, vê as suas equipas como artesãos digitais que transformam os desenhos mais complexos, em realidade, para os seus clientes.

Nas fases iniciais, Cyrille e o seu designer, Vincent Rigommier, procuraram o material ideal.

Conscientes de que só a impressão 3D lhes permitiria produzir um apoio de cabeça perfeitamente representativo dos designs que tinham recebido, concentraram-se num elastómero de origem biológica, o Pebax Rnew da Arkema, produzido em parte a partir de sementes de rícino.

Em seguida, imprimiram várias amostras para encontrar a espessura ideal, para que o material parecesse muito leve e, ao mesmo tempo, mantivesse a resistência e a flexibilidade.

Foram necessárias mais de três semanas de trabalho a tempo inteiro e várias reuniões com Stéphanie e as equipas da Alpine Design para criar os dois espetaculares apoios de cabeça para o A390_B, uma estreia mundial para este tipo de processo num automóvel.

#Lavoisier Composites - Dar uma segunda vida a materiais de ponta

Embora o piso de um automóvel possa parecer puramente funcional, Marc Poulain e as suas equipas quiseram fazer dele um elemento essencial na conceção do interior do A390_β, para acentuar a sensação de velocidade, muito presente no concept car.

Para tal, a Alpine design contactou a Lavoisier Composites, uma startup sediada em Lyon, especializada no desenvolvimento e fabrico de peças compostas de origem ecológica.

A empresa, batizada com o nome de Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, é guiada pelo lema do cientista: "nada se perde, nada se cria, tudo se transforma".

Seguindo este princípio, trabalha lado a lado com as indústrias aeronáutica e fotovoltaica para valorizar os depósitos de subprodutos e criar materiais e peças compósitas inovadoras.

Os processos de fabrico, como a moldagem por compressão, permitem-lhes utilizar materiais com um elevado teor de fibras de carbono para obter geometrias muito específicas.

Para respeitar a estética mineral do efeito basáltico pretendido pela equipa de design, os engenheiros da Lavoisier Composites produziram um pavimento composto por uma multiplicidade de elementos de secção triangular, cujas facetas revelam a profundidade do carbono e o brilho do silício. Esta criação exclusiva é inteiramente baseada no modelo 3D imaginado pelos designers da Alpine.

Além do valor estético do pavimento, a Lavoisier Composites dá também à Alpine a oportunidade de trabalhar com materiais sustentáveis e de mostrar que é possível outro caminho na indústria.

Graças a um know-how único na reutilização de materiais de alto desempenho, é possível fabricar peças estruturais com um baixo impacto ambiental.

Ao trabalhar com parceiros inovadores como o Erpro Group e a Lavoisier Composites, a Alpine reforça a sua experiência em materiais excecionais e ultrapassa os limites do design, desafiando simultaneamente os seus processos de fabrico.

Uma mentalidade essencial para um fabricante em permanente evolução.

