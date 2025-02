Adblue: Para que serve afinal este líquido para os carros?

Se tem um carro recente a diesel certamente que já ouviu falar no líquido Adblue. Na prática, os novos motores Diesel Euro 6 possuem um catalisador SCR (Selective Catalytic Reduction) que utiliza AdBlue para limitar as emissões de óxido de azoto.

Fique a saber um pouco mais sobre este líquido "milagroso".

O que é e como funciona o Adblue?

AdBlue é uma solução composta por água desmineralizada e ureia (32,5%), utilizada em veículos com motores a diesel que possuem a tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction, ou Redução Catalítica Seletiva). Essa tecnologia ajuda a reduzir as emissões de óxidos de nitrogénio (NOx), que são prejudiciais ao meio ambiente, transformando-os em nitrogénio e vapor de água, substâncias inofensivas para a atmosfera.

Este líquido surgiu como resposta ao controlo das emissões poluentes. As normas Euro 6 servem para limitar mais as emissões poluentes expelidas pelos automóveis.

Como funciona?

O AdBlue é injetado no sistema de escape antes do catalisador SCR.

Quando exposto ao calor do sistema de escape, a ureia do AdBlue decompõe-se em amoníaco (NH₃).

No catalisador SCR, o amoníaco reage com os NOx, convertendo-os em azoto e água.

Estas normas exigem aos fabricantes dos automóveis que desenvolvam e implementam tecnologias que promovam a redução dos gases poluentes e contaminantes.

O Adblue resulta da dissolução de ureia com água desmineralizada, é injetado diretamente no sistema de escape do veículo.

O consumo deste líquido depende de diversos fatores, entre eles, a temperatura de funcionamento do sistema, a temperatura ambiente do automóvel e as suas características. A estimativa de consumo é cerca de 1,5 a 2,5 litros por cada 1.000 km.

Fácil e rápido de aplicar

O Adblue é fácil de ser aplicado e, normalmente, o bocal de enchimento está localizado junto à entrada do combustível, de lado, ou no lugar do pneu sobressalente.

Se tem planos para fazer uma viagem mais longa, é necessário que encha o depósito, pois, caso fique vazio, o carro não irá arrancar. No entanto, os carros têm também um sistema de aviso no painel de instrumentos, de forma a notificar o condutor quando é necessário recarregar o depósito com este líquido.

Características do AdBlue: