iServices celebra o Dia dos Namorados com os clientes! Ganhe pontos…

O amor já está no ar e a iServices não escapou aos efeitos do cupido. Para tornar esta data ainda mais especial a marca, líder no mercado em reparações multimarca e dispositivos recondicionados, lança a campanha “Amor é... pontos a dobrar em Cartão Cliente”, que irá decorrer de 7 a 14 de fevereiro.

Durante esta semana especial, os clientes da iServices receberão o dobro dos pontos no seu Cartão Cliente em qualquer serviço ou produto, adquiridos nas lojas físicas ou online. Habitualmente, 1€ equivale a 1 ponto, mas durante esta campanha, 1€ valerá 2 pontos.

Estes pontos acumulados podem ser utilizados para obter descontos diretos em compras futuras, tornando esta uma oportunidade perfeita para surpreender a cara-metade com um presente tecnológico ou renovar os próprios dispositivos.

iServices: Sugestões para um presente especial

Se procura um presente funcional e sustentável, um telemóvel recondicionado ou um tablet recondicionado da iServices são uma excelente escolha. Com garantia e total fiabilidade, estes dispositivos são a alternativa perfeita para quem quer tecnologia de qualidade a um preço mais acessível e com a vantagem de serem mais amigos do ambiente.

Além disso, a iServices disponibiliza uma vasta seleção de acessórios inovadores, ideais para qualquer perfil de utilizador. Desde smartwatches, que ajudam a monitorizar a saúde e o bem-estar, a auscultadores sem fios, perfeitos para quem adora música, ou até um selfie stick ou ring light magnética, para registar todos os momentos a dois com a melhor iluminação.

"Queremos tornar esta data ainda mais especial para os nossos clientes, e por isso oferecemos vantagens exclusivas aos utilizadores do Cartão Cliente. Assim, com esta campanha, celebramos o amor e, ao mesmo tempo, permitimos que os nossos clientes acumulem pontos extra para futuras compras", comenta Vânia Guerreiro, Diretora de Comunicação da iServices.

Se ainda não aderiu ao Cartão Cliente iServices, esta é a altura perfeita para o fazer e começar já a acumular pontos que se transformam em descontos. E fica a sugestão para visitar uma loja iServices ou a loja online em iservices.pt para encontrar algo perfeito para a sua cara metade.