Windows 11: a próxima atualização 25H2 começa a mostrar-se

A Microsoft continua a desenvolver o Windows 11 e a preparar novidades. Nesta linha, começam a surgir várias pistas sobre a próxima atualização do sistema operativo da Microsoft. A próxima versão 25H2 pode ser apenas uma atualização menor.

Windows 11: a próxima atualização 25H2

O Windows 11 25H2 chegou, ou quase. Com a próxima grande atualização do sistema operativo da Microsoft prevista para outubro, as primeiras dicas da atualização 25H2 começam a aparecer nas compilações do Windows 11 Insider. E, ao contrário da atualização 24H2, o Windows 11 25H2 pode ser somente uma atualização menor.

Ao lançar a compilação 26200 para Insiders há algumas semanas, a Microsoft deu a entender que começava a trabalhar em mudanças na plataforma nos bastidores, mas sem mencionar a atualização 25H2. No entanto, tudo indica que esta compilação, em princípio baseada no 24H2, inclui um certo número de elementos ligados à próxima atualização do Windows 11.

No BlueSky, Xeno, um Insider conhecido por analisar as compilações do Windows, fez uma descoberta bastante interessante. Ao analisar o ficheiro appraiserres.dll, um ficheiro de sistema normalmente criado pelo Windows quando é descarregada uma atualização, conseguiu encontrar várias referências à atualização 25H2. E a particularidade deste ficheiro é que serve para verificar se um PC é compatível com uma actualização, neste caso, a 25H2.

Microsoft começa a mostrar esta novidade

Este ficheiro de sistema contém de facto uma linha que menciona GE25H2, uma referência que significa “Maior ou igual ao Windows 11 25H2”. Está associada ao número de compilação 26200 que a Microsoft implementou há algumas semanas. Se esta compilação for baseada na atualização 24H2, então parece estar diretamente ligada à próxima atualização 25H2.

Além disso, com base no número de compilação que menciona a atualização 25H2, parece bastante provável que o Windows 11 25H2 seja apenas uma atualização secundária. Porque o 25H2 seria baseado na compilação 26200, um pequeno incremento relativamente à compilação 26100 na qual o 24H2 se baseia. A Microsoft já tinha adotado uma abordagem semelhante para a atualização anterior do Windows 11, 23H2, que apenas ativava as funcionalidades ocultas já presentes na 22H2.

Embora atualmente se saiba poucos detalhes sobre as possíveis novidades que virão na atualização 25H2, sabemos que esta apresentará, pelo menos, um novo menu Iniciar. Certamente que a gigante do software terá mais novidades, que vão agora ser testadas e conhecidas.