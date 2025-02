Windows 11 pode ser o culpado? O desempenho dos PCs deverá cair em 2025

O Windows 10 marcou um momento importante para a Microsoft e para o mercado dos PCs. Este sistema garantiu muito em máquinas que nem sempre eram o ideal para o melhor desempenho, algo que querem repetir com o Windows 11. A verdade é que isso pode não acontecer e tudo parece apontar para que em 2025 o desempenho dos PCs venha a cair. A grande pergunta é se o Windows 11 é o culpado.

A Microsoft está a fazer um grande esforço para tentar convencer a maioria dos utilizadores do sistema operativo Windows 10 a migrar para o novo Windows 11 antes do próximo dia 14 de outubro. Se a Microsoft tem promovido o Windows 11 como o melhor sistema operativo do momento, com a melhor otimização, segurança e desempenho, parece que alguns benchmarks não pensam o mesmo.

Os dados partilhados pelo PassMark são interessantes, um benchmark que partilhou os dados mais recentes sobre o desempenho dos PCs com Windows em 2025. E pela primeira vez na história, assistimos a uma quebra no desempenho do Windows nos computadores, e é aí que começam as especulações sobre se a mudança do Windows 10 para o Windows 11 não é totalmente positiva no que toca ao desempenho.

Também pode ser uma infinidade de coisas, incluindo o facto de haver cada vez mais bloatware nos sistemas operativos mais recentes em comparação com o que tem acontecido nos últimos anos. Explicam: “Este gráfico de desempenho ano após ano é composto por milhares de resultados de benchmark do PerformanceTest e é atualizado quinzenalmente.”

Outros dados que partilharam é que a maioria dos PCs não ultrapassa os oito núcleos e, no entanto, estes são os mesmos dados que tinham em 2020, por exemplo. Por outro lado, grande parte do software atual depende da aceleração de hardware que a GPU pode fornecer, o que significa que CPUs com mais núcleos não fazem muito sentido.

Não sabemos se a mudança do Windows 10 para o Windows 11 está a afetar o desempenho dos PCs dos utilizadores, mas a Microsoft ainda tem um longo caminho a percorrer para tentar convencer muitas pessoas a atualizar antes de 14 de outubro.

Muitos parecem determinados em permanecer no Windows 10 e assumir os riscos deste sistema sem atualizações. Os requisitos para instalar o Windows 11 estão longe de muitos, que não querem ou não podem simplesmente trocar de máquina. Este será um problema que a Microsoft terá de resolver para garantir uma solução para muitos PCs.