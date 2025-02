YouTube está de parabéns! Maior serviço de vídeo digital do mundo faz 20 anos

Foi há exatamente 20 anos, no Dia dos Namorados de 2005, que três colegas do PayPal disponibilizaram o domínio youtube.com, criando aquela que é uma das mais preponderantes plataformas da Internet, atualmente.

A ideia era clara, segundo Ross Benes, analista da eMarketer: criar "um serviço de alojamento de vídeos para ver reruns do mau aspeto do guarda-roupa de Janet Jackson durante a Super Bowl".

Antigos colegas do PayPal, Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim conceberam o YouTube, em 2005, alegadamente durante um jantar. O domínio foi lançado no Dia dos Namorados desse ano.

Entretanto, as capacidades de carregamento de vídeos foram adicionadas a 23 de abril, quando Karim publicou o primeiro vídeo, intitulado "Me at the Zoo".

Com apenas 19 segundos, mostra Karim numa exposição de elefantes do jardim zoológico de San Diego. Hoje, o vídeo tem 348 milhões de visualizações.

[Vídeo original]

Em todo o mundo, os utilizadores veem mais de mil milhões de horas de conteúdos no YouTube por dia, apenas em televisores, segundo a Google, da Alphabet, citada pela imprensa.

Aliás, de acordo com dados da Statista, o YouTube atingiu mais de 2,5 mil milhões de espetadores em todo o mundo no ano passado, com os seus subscritores de música e premium a atingirem os 100 milhões.

É o maior serviço de vídeo digital do mundo em termos de tempo gasto e de receitas publicitárias - é um autêntico monstro.

Disse Ross Benes, recordando que "se recuarmos 20 anos, teria parecido risível que este site com crianças a fazer vídeos de paródia se tornasse uma ameaça para a Disney, ABC e CBS".

Contudo, "foi o que eles conseguiram fazer", com o YouTube a desafiar, ainda hoje em dia, gigantes televisivos, sem exigir estúdios ou grandes custos de produção.

YouTube desafiou os grandes nomes do entretenimento

A plataforma recebe e aloja tudo, desde excertos de concertos e campanhas políticas até tutoriais.

A quantidade de coisas novas que saem é uma mangueira de incêndio que não se pode desligar, por isso as pessoas estão sempre a sintonizar.

De acordo com a Google, são carregadas mais de 500 horas de vídeo no YouTube por minuto.

Os analistas consideram a compra do YouTube pela Google, em 2006, por 1,65 mil milhões de dólares em ações, um momento crucial, pois combinou a experiência de pesquisa e publicidade da Google com uma plataforma de partilha de vídeos que tinha utilizadores verdadeiramente dedicados.

Apesar da chegada de plataformas altamente competitivas, como o TikTok, a eMarketer prevê que o YouTube ultrapasse todos os serviços de televisão por cabo dos Estados Unidos em termos de subscritores pagos dentro de dois anos.