Windows 11: o Brave vai passar a bloquear a função Recall da Microsoft

Ainda que possa parecer uma ideia interessante, nem todos os utilizadores estão satisfeitos com o Recall do Windows 11. A reforçar isso, em breve, o Brave vai passar a bloquear a função Recall da Microsoft.

A funcionalidade Recall integrada no Windows 11 está na mira do Brave. Esta ideia vem reforçar o foco na proteção da privacidade como o seu principal objetivo. É natural que com o módulo do Windows 11 regista todas as atividades dos utilizadores através de capturas de ecrã, esta confidencialidade fica comprometida. Mas os utilizadores do Brave podem ficar descansados pois a confidencialidade da sua navegação será em breve invisível para o Recall.

Para continuar a proteger a privacidade dos seus utilizadores, o Brave acaba de anunciar uma mudança importante. A partir da "versão 1.81 para utilizadores do Windows, o Brave vai impedir que o Microsoft Recall faça automaticamente capturas de ecrã da sua atividade de navegação".

Devido à funcionalidade do Recall, que captura regularmente capturas de ecrã de tudo o que os utilizadores do Windows fazem, o Brave preocupa-se com a privacidade de navegação dos seus utilizadores. Os programadores browser, embora reconheçam que a Microsoft fez alterações para proteger melhor os dados dos utilizadores, não confiam na Microsoft.

Para garantir que os dados de navegação dos seus utilizadores se mantêm confidenciais, o Brave decidiu integrar uma nova opção nas definições do browser. Ativada por defeito, esta opção permite que os utilizadores do Windows 11 simplesmente bloqueiem o Recall. Para tal, este browser aplicou a mesma lógica utilizada pela Microsoft com as janelas de navegação privada, automaticamente excluídas do backup do Recall.

Assim, por cada separador aberto no Brave, o browser engana o Windows. Para isso, faz com que pense que é uma janela de navegação privada, impedindo o Recall de capturar as suas atividades.

A opção, que está e permanecerá ativada por defeito, pode ser encontrada nas Definições do browser. Poderá ser vista na secção Privacidade e Segurança. No entanto, há que esperar por 5 de agosto, data oficial de lançamento do Brave 1.81, para desfrutar.