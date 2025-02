Windows 10: Microsoft instalou uma app no seu computador que não queria

A Microsoft está numa corrida para renovar muitas das suas apps, para as tornar melhor e trazer novidades. Se geralmente isso corre como pretendido, há casos em que os utilizadores simplesmente dispensavam. Um desses casos decorre no novo Outlook, que agora chega ao Windows 10. A Microsoft instalou esta app no computador e provavelmente ninguém a queria.

Microsoft instalou uma app que não queria

A mais recente atualização não foi bem recebida pelos utilizadores, que encontraram uma “surpresa” ao não a quererem instalar nos seus computadores. Falamos do novo Outlook, instalado de forma compulsiva em todos os computadores com Windows 10, após ter sido instalado à força nos computadores com o Windows 11.

Esta é uma nova funcionalidade que muito poucas pessoas pediam. Já causa confusão nas redes sociais e comunidades como o Reddit, que não conseguem explicar porque é que de repente encontraram o Outlook instalado no seu computador com Windows 10 sem terem feito nada. A Microsoft confirmou no início de janeiro a polémica decisão de forçar a instalação da nova aplicação Outlook no Windows 10.

Embora inicialmente tenha oferecido um “período de carência”, terminou e todos os computadores ligados à Internet utilizam o Windows Update para descarregar e instalar a atualização obrigatória KB5051974 para o Windows 10 21H2 e 22H2. A Microsoft esclareceu não haver forma de desativar a atualização, nem de impedir que o Outlook seja instalado. Será automático e sem que o utilizador tenha de agir.

Novo Outlook chega agora ao Windows 10

Especificamente, as principais críticas que a nova aplicação Outlook recebeu têm a ver com o desempenho. Ocupa muita memória RAM e é demasiado lento nos seus computadores com Windows 10. Queixam-se também de bugs e falhas, bem como da presença de publicidade e da falta de funcionalidades.

Isto porque a nova aplicação Outlook é, na verdade, um substituto para as aplicações Mail e Calendário que vieram pré-instaladas no Windows 11. Na prática, é o site de gestão de e-mail do Outlook, mas sob a forma de uma aplicação e, portanto, é diferente da aplicação original do Outlook que está incluída no Office e no Microsoft 365.

A boa notícia é que, embora não seja possível impedir a instalação da nova aplicação Outlook, pelo menos é possível desinstalá-la para não ocupar espaço. Basta ir a Definições, Aplicações e Aplicações Instaladas, onde estará o novo Outlook e poderá ser desinstalado.