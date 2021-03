Windows 10 em breve poderá ser otimizado para utilizações específicas

A Microsoft tem estado paulatinamente a melhorar e a otimizar o Windows 10. Tem dado a este sistema novas funcionalidade e melhorias gerais, que os utilizadores recebem de braços abertos, com todas as mudanças associadas.

Esta linha tem sido vista cada vez mais próxima da realidade e as novidades surgem sempre com as novas versões. A mais recente parece querer adaptar o Windows 10 para a função que os utilizadores precisam. Será controlável de forma simples e com um conjunto de perfis bem definidos.

Windows 10 adaptado à função

A modularidade o Windows 10 permite que este seja personalizado da forma que os utilizadores necessitam. O detalhe é grande, mas pode causar problemas ao utilizador, se não souber o que mudar e como mudar no seu Windows 10.

Por outro lado, as configurações são conhecidas e sempre as mesmas em cada área. Cada perfil tem as suas exigências e as suas opções a serem usadas, sendo óbvio que os utilizadores podem seguir sempre o mesmo caminho, ainda que de forma manual.

Perfis para cada utilização certa

A Microsoft quer facilitar este processo e dar diretamente ao utilizador o que precisa. Assim, tem em testes uma novidade que abrirá em breve. Falamos dos perfis que podem ser ativados, com todas as opções certas prontas.

Com esta novidade, o utilizador terá acesso à lista dos perfis que pode usar e toma a decisão do que quer usar. Falamos de gaming, de escritório, de criatividade, de familiar e muitas mais. Curiosamente estes perfis podem ser cumulativos.

Todas as opções são ajustadas

Após isso, o Windows 10 configura-se automaticamente e ajusta-se para o melhor desempenho. Este está, claro, associado ao tipo que foi escolhido e ao que se pretende fazer com o sistema operativo.

Não se sabe quando a Microsoft vai colocar esta funcionalidade disponível. Sabe-se que nos últimos meses esteve a avaliar esta funcionalidade, mas agora está ativa nas versões de testes para alguns utilizadores. Em breve, irá ser aberto a todos o que usam o Windows 10 nos seus PCs.