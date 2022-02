Uma das melhores novidades do Windows 11 é mesmo a chegada das apps Android a este sistema da Microsoft. Esta vai permitir ter acesso a todas as apps e a todas as funcionalidades que estas trazem aos utilizadores.

Com uma chegada eminente para todos os utilizadores de forma global, há um pormenor importante e que pode limitar a sua utilização. Esta funcionalidade tem especificações próprias e que devem ser cumpridas para poder usar estas apps.

A Microsoft tem estado a libertar de forma lenta o acesso às funcionalidades do WSA (Windows Subsystem for Android). Esta abre o acesso a muitas apps que a Microsoft vai permitir usar diretamente no seu sistema, sem qualquer dependência.

Aberto a todos os utilizadores, ainda que apenas nos EUA, a lista de apps acessíveis foi alargada nos últimos dias. Estas estão na loja do Android da Amazon, a parceira da Microsoft para esta novidade do Windows 11 e que ficou responsável por oferecer estas apps aos utilizadores.

Algo que não foi declarado de forma aberta pela Microsoft, são as especificações para que estas apps possam ser usadas no Windows 11. Essa informação surgiu e permite agora saber porque em alguns casos estas apps não podem ser usadas.

RAM 8 GB (mínimo) 16 GB (recomendado) Tipo de armazenamento Solid State Drive (SSD) Processador Intel Core i3 8th Gen (mínimo) ou superior AMD Ryzen 3000 (mínimo) ou superior Qualcomm Snapdragon 8c (mínimo) ou superior Arquitetura do Processador x64 ou ARM64 Plataforma Máquina Virtual Esta configuração precisa ser ativada

Não é uma configuração que seja difícil de atingir, mas que na verdade pode limitar muitos utilizadores. Máquinas mais modestas ficam claramente longe de conseguir ter acesso a estas apps Android, em especial pela falta da parte de virtualização que é exigida.

Todos os que conseguirem suprir estas especificações, têm acesso a mais de mil apps oferecidas pela loja da Amazon. Esta será a loja que o Windows 11 dará aos utilizadores e que permitirá a instalação direta e sem qualquer dependência, com exceção de uma conta Amazon.

Esta é uma novidade única que a Microsoft lançou e que abre as portas a muito para o Windows 11. Sem ter de estar a usar o smartphone o utilizador tem acesso direto a todas as apps Android que se habituou a usar no dia a dia.