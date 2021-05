A Microsoft tem estado a atravessar um momento complicado no que toca a problemas no Windows 10. A quase maioria das últimas atualizações trouxe situações anormais e que representaram problemas aos utilizadores.

Espera-se que estas situações não aconteçam, mas estas insistem em surgir. A mais recente surgiu agora, com a chegada da mais recente Patch Tuesday. Esta atualização de segurança está a causar problemas sérios, mais uma vez.

A Patch Tuesday de maio do Windows 10 chegou a meio da semana e corrigiu um conjunto alargado de problemas. Quase todos estavam relacionados com a segurança do sistema operativo da Microsoft e prometiam resolver de vez estas falhas.

Na verdade, e do que tem estado a ser relatado, esta atualização trouxe mais do que soluções para o Windows 10. A Microsoft acabou por introduzir no seu sistema algo que não era esperado e nem sequer pedido pela maioria dos seus utilizadores.

Marcada como KB5003173, esta atualização está a ter problemas a vários níveis. O mais básico deles está mesmo na instalação do mesmo, que é interrompida perto do final. Neste caso é apresentado o erro “0x800f0922” e o processo é revertido.

Do que se sabe, esta situação está associado ao Edge (Chromium) e à sua remoção para ter de volta a versão original. A solução passa por instalar novamente o Edge, manualmente e através do site da Microsoft, reiniciando de seguida o Windows 10.

Outros utilizadores estão a reportar mais problemas, ainda que numa área diferente do Windows 10. Falamos dos certificados que o Windows 10 tem instalados de forma nativa. Vários estão a desaparecer e a causar erros no sistema da Microsoft.

A solução aqui, tal como em muitas situações anteriores, é remover a atualização e manter uma versão anterior do Windows 10. Isto, claro, até que a Microsoft resolva de forma permanente estes problemas que agora foram descobertos e que estão a afetar os utilizadores.