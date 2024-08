Transforme o Windows 11 no Windows 10 com apenas um clique nesta ferramenta

Com o Windows 10 a chegar perto da sua data de fim, muitos olham para o Windows 11 como a alternativa lógica e viável. Claro que a interface está diferente e pode causar alguma estranheza, o que leva muitos a ponderar a mudança. Uma nova app quer acabar com isso e promete transformar o Windows 11 no Windows 10 com apenas um clique.

Transforme o Windows 11 no Windows 10

A Microsoft tem vindo a convidar utilizadores a mudarem para o Windows 11 há anos. Embora o suporte oficial para o Windows 10 termine no próximo ano, devemos salientar que continua a ser o primeiro em termos de taxa de utilização. No entanto, uma nova ferramenta oferece integração entre o novo Windows e o Windows 10.

Um novo programa chamado RevertSV transforma a experiência de ambiente de trabalho dos utilizadores do Windows 11 no Windows 10. A aplicação desenvolvida por um YouTuber muda o estilo e a interface do Windows 11 para se parecer com o sistema operativo anterior da Microsoft.

O RevertSV procura transformar o gestor de janelas do ambiente de trabalho do Windows 11 e o design com um clique. Para tal, utiliza componentes como as bibliotecas uDWM e DWMAPI. Nos vídeos de teste, é possível confirmar que a aplicação transforma o menu Iniciar, a barra de tarefas, as margens das janelas e outros elementos no Windows 10.

Basta apenas um clique nesta ferramenta

O RevertSV pretende combinar o sistema operativo anterior com o Windows 11. Neste contexto, visa renovar a experiência do utilizador sem a necessidade de reverter completamente o sistema operativo.

Esta nova app está atualmente disponível em vários locais, como o Internet Archive. No entanto, os especialistas lembram os utilizadores que estão a fazer alterações no Windows e recomendam testá-lo num ambiente de máquina virtual.

Embora o Windows 11 continue a ganhar utilizadores a cada atualização com novas funcionalidades, a sua adoção tem sido mais lenta do que a Microsoft esperava nos últimos dois anos. Algumas estatísticas revelam que o Windows 10 ainda detém cerca de dois terços da quota de mercado dos sistemas operativos para desktop.