Qual a marca que mais carros elétricos vendeu em julho de 2024?

A Associação Automóvel de Portugal disponibiliza um conjunto de estatísticas interessantes do mercado automóvel. Recentemente mostramos aqui quais as 10 marcas que mais venderam em julho de 2024 e também entre janeiro e julho de 2024. E nos elétricos, qual a marca que mais vendeu?

Tesla ocupa a primeira posição com 551 carros elétricos vendidos

Sem grandes surpresas, a Tesla volta a liderar o TOP 10 das marcas do segmento automóvel que mais veículos elétricos alimentados a bateria (BEV) vendeu em julho de 2024. De janeiro a julho a marca de Elon Musk já vendeu mais de 6 mil veículos.

Na segunda posição, no que diz respeito a vendas de julho, está a Peugeot com 501 unidades vendidas, seguida a BMW que vendeu 350 veículos elétricos. A fechar o TOP 10 está a AUDI com 106 veículos BEV vendidos.

No TOP 10 das marcas que venderam mais este ano, como referido, a TESLA segue isolada com mais de 6 mil veículos vendidos. Na segunda posição aparece a BMW com 2283 e a terceira posição é ocupada pela VOLVO com 1849 veículos. Destaque para a BYD que já vendeu 1262 veículos, registado assim uma percentagem de variação homóloga elevada.

Todos os dados podem ser consultados aqui.