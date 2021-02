O Windows 10 tem provado ser um sistema operativo que está ao nível do que melhor a Microsoft consegue criar. Este tem sido constantemente atualizado e melhorado com novidades que o tornam ainda melhor.

A Microsoft tem estado focada neste sistema, mas prepara ao mesmo tempo algumas alternativas para outras das suas plataformas. A mais recente parece ser uma nova versão do Windows. Designada como “The Next Windows”, chegará muito em breve e com muitas novidades.

O que a Microsoft vai apresentar em breve?

A aposta e o empenho da Microsoft no Windows 10 é total. A gigante do software traz todos os anos 2 atualizações, que agrupam as melhorias que prepara nos meses anteriores. A próxima deverá chegar em breve, mas aparentemente será menor e com poucas novidades.

Ainda assim, a Microsoft deverá estar a preparar mais uma novidade. Esta vem a ser falada há algum tempo, sem nunca se ter materializado até agora. Falamos do Windows 10X, uma versão dedicada aos dispositivos com 2 ecrãs, que a Microsoft parece estar a preparar-se para abraçar em breve.

The Next Windows vai ser mostrado

O mais recente rumor aponta para que esta nova versão possa chegar em breve e já com um nome definitivo. Tudo aponta para que se chame “The Next Windows” (O Próximo Windows), num evento que inicialmente foi apontado para acontecer já em março.

Esta versão não estará acessível diretamente para os utilizadores instalarem. Virá com os novos equipamentos que forem comercializados e que ainda devem chegar ao mercado, como o Surface Neo, que são esperados na primeira metade deste ano.

Uma nova versão com novidades

Entretanto, e enquanto esta versão não chega, a Microsoft tem em mãos outro processo. A primeira atualização de 2021 do Windows 10 estará quase pronta e a chegar aos PCs. As novidades não são muitas, mas focam-se na estabilidade do sistema operativo.

Há ainda muito a saber sobre esta nova versão do Windows e sobre o que vai trazer. A Microsoft promete mudanças radicais na interface do sistema, focando-se na produtividade e garantindo um sistema leve e que consome poucos recursos.