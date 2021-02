A Nvidia foi sem dúvida uma das empresas que mais se destacou em 2020, sendo que essa tendência se mantém em 2021. O trunfo são as potentes placas gráficas que a fabricante lançou e outras que ainda prepara para o mercado.

A empresa norte-americana já fechou as contas do ano fiscal, que terminou a 31 de janeiro de 2021, e os resultados são surpreendentes. Segundo as contas, a Nvidia fechou o ano fiscal com uma receita recorde de 16,68 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 53% em relação ao ano fiscal anterior.

A Nvidia está a atravessar uma das melhores fases da sua existência. O ano de 2020 mostrou-se bastante positivo para a fabricante, e nem a pandemia foi obstáculo para os seus objetivos. Mas o início de 2021 também está a ser muito bom.

Foram apresentados e lançados vários produtos aliciantes, começando pelas potentes gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 e passando também pela RTX 3060 Ti. Já em janeiro deste ano, a Nvidia anunciou as novas placas RTX 30 para portáteis.

Por sua vez, os nossos leitores também consideram a Nvidia como a melhor fabricante de chips gráficos.

Nvidia fecha ano fiscal com um aumento de 53% na receita

A Nvidia tem mais do que razões para celebrar depois de ter fechado as contas do ano fiscal, que terminou a 31 de janeiro de 2021. De acordo com os resultados, a empresa conseguiu uma receita recorde de 16,68 mil milhões de dólares (~13,81 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 53% face ao ano anterior onde a marca obteve uma receita de 10,92 mil milhões de dólares (~9 mil milhões de euros).

Só no quarto trimestre, a Nvidia obteve uma receita de 5 mil milhões de dólares (~4,14 mil milhões de euros), ou seja, 61% a mais do que no mesmo período do ano transato. Já em relação ao trimestre anterior, a marca conseguiu um aumento de 6% na receita.

Estes valores neste período podem ser justificados com o lançamento das novas placas gráficas da série RTX 30. Estas placas são dos produtos mais cobiçados e desejados atualmente no mercado de hardware.

De acordo com Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia:

O quarto trimestre foi outro período recorde, rematando um ano extraordinário para as plataformas de computação da NVidia.

Nvidia em destaque no setor de data center

Também no setor de data center a empresa teve um dos melhores destaques do ano com uma receita de 1,90 mil milhões de dólares no quarto trimestre. Este resultado foi ligeiramente superior ao trimestre anterior e 97% acima do apresentado no último ano. Já relativamente a todo o ano fiscal, a receita nesta área foi de 6,70 mil milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 124%.

O CEO sublinha também a aquisição da Mellanox, que terá custado cerca de 7 mil milhões de dólares, mas que expandiu a Nvidia no segmento dos data centers. Para além disso, Huang refere que o negócio da ARM está a correr bem, mesmo com as preocupações das rivais.

Setor gaming em crescimento

A área dos jogos continua em crescimento e no quatro trimestre a Nvidia apurou uma receita recorde de 2,50 mil milhões de dólares. Este valor representa um aumento de 10% face ao trimestre anterior e 67% acima do ano anterior. Já em todo o ano fiscal, a marca obteve uma receita neste setor de 7,76 mil milhões de dólares.

Huang refere que o trabalho da marca “fez com que os jogos se tornassem o entretenimento mais popular do mundo“.

Por sua vez, no setor automóvel, a fabricante notou uma quebra de 21% no quatro trimestre, face ao mesmo período do ano anterior. No total do ano fiscal, a receita da Nvidia nesta área foi de 536 mil milhões de dólares, ou seja, sofreu uma quebra de 23% em relação ao ano transato.

Pode ver todos os resultados do ano fiscal da Nvidia aqui.