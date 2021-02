A Huawei sempre foi uma empresa que diversificou a sua oferta. Se o seu alcance fora do mundo da tecnologia é grande, é neste que concentra a sua grande aposta. Claro que mesmo nesta área está a inovar e a alargar as suas propostas.

Se até há pouco tempo era uma marca conhecida apenas pelos seus smartphones, tudo mudou nos últimos meses. A Huawei parece agora querer aventurar-se numa nova área, que começa a ganhar adeptos e onde muitos querem entrar. Falamos do mercado dos carros elétricos.

Não é nova a ideia da Huawei entrar no mercado dos carros elétricos. A marca já foi apontada diversas vezes como estando a preparar-se para criar a sua proposta. A verdade é que sempre negou que este seria um mercado onde estaria interessada a apostar.

Pois esse rumor e essa informação está agora a voltar, desta vez vinda de duas fontes próximas da marca e do processo. É avançado que a Huawei está novamente apostada a criar um carro elétrico, que irá depois colocar no mercado.

Ainda longe de existir uma proposta, é avançado que a Huawei estará a negociar com algumas marcas para garantir a produção dos seus carros elétricos. O principal visado desta negociação é a Changan Automobile, pertencente ao estado chinês, mas outras empresas foram também contactadas.

A ideia é garantir espaço e tempo de fabrico nas fábricas das marcas que foram contactadas. Há ainda conversas com a empresa BluePark New Energy Technology para que seja esta a preparar os seus carros elétricos.

Confrontada com esta informação, a Huawei negou que pretenda tornar-se um fabricante automóvel no futuro próximo. O seu foco é ainda outro, como se tem visto nos últimos anos. No entanto, a marca revelou também que pretende ser fornecedora de tecnologia para os outros fabricantes.

Caso se confirme esta aposta, será interessante ver o que a Huawei apresenta. A gigante tem conseguido uma adaptação única e soube reinventar-se com novas propostas que vão para lá dos smartphones. A prova disso são as suas propostas no campo dos portáteis e até do áudio.

