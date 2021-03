As últimas semanas têm trazido grandes questões para as atualizações do Windows 10. Os problemas com as impressoras chegaram com a Patch Tuesday de março, levando ao aparecer de BSOD e impossibilitando a utilização deste sistema da Microsoft.

A gigante do software reagiu depressa e lançou uma correção para este problema. A questão é que esta acabou por trazer novas situações anormais. Agora, a Microsoft lançou uma segunda atualização, que a promete resolver de vez.

Problemas graves com a atualização

A Patch Tuesday de março não foi benéfica para o Windows 10. Para além de corrigir vários problemas de segurança, acabou por trazer novas situações anormais. A mais grave foi mesmo a impossibilidade de alguns utilizadores conseguirem imprimir.

Rapidamente a Microsoft apresentou uma solução para o problema, ainda que manual e complicada de implementar. Poucos dias depois surgiu a esperada correção, que infelizmente trazia novos problemas na mesma área, continuando a haver problemas com as impressoras.

Windows 10 voltará agora ao normal

Agora, e espera-se que de forma definitiva, o problema estará resolvido no Windows 10. A atualização KB5001649 da Microsoft está a ser enviada para os utilizadores, que assim ficam com a sua situação tratada e podem finalmente imprimir sem limitações.

Curiosamente, e segundo relatos recebidos, existe um problema com a sua instalação. Alguns utilizadores recorreram ao Reddit para relatar que a KB5001649 apresenta um erro. A solução já existe e passa por descarregar manualmente a nova atualização no Windows 10.

Problemas ao instalar esta versão

Devem avaliar qual a versão do Windows 10 presente e escolher o download certo para o sistema que têm instalado. Após isso, devem instalar manualmente a nova atualização e resolver de forma definitiva a questão das impressoras no Windows 10.

Espera-se que seja desta que os problemas que esta atualização trouxe. A Microsoft têm-se desdobrado em soluções e correções, mas que parecem não funcionar de forma correta. Mais uma vez, e de forma repetitiva, estas situações acontecem, com prejuízo para os utilizadores.