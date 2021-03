Among Us: Novo mapa “The Airship” vai chegar já a 31 de março

O jogo Among Us foi criado em junho de 2018 para os sistemas Android e iOS e em agosto do mesmo ano chegou ao Windows. O jogo foi desenvolvido pela empresa norte-americana InnerSloth e o seu sucesso é enorme!

Para os fãs deste jogo surgiu recentemente uma excelente novidade! O Among Us vai ter um novo mapa!

Para quem não sabe, o jogo Among Us foi um dos mais populares em 2020. Este jogo passa-se num cenário com tema espacial e cada jogador pode ter uma de duas funções. A grande maioria desempenha o papel de tripulante e uma fatia mais pequena tem como função ser um impostor.

O objetivo dos tripulantes é identificar os impostores do jogo ou também completar as tarefas propostas pelo mapa. Já os impostores devem matar os tripulantes sem serem identificados por estes.

Novo mapa The Airship chega a 21 de março

Foi através do Twitter e no próprio site que a produtora InnerSloth deu uma excelente novidade aos fãs do jogo. A 31 de março será disponibilizado o novo mapa, The Airship que terá muitas novidades.

Segundo a revelação, este será o maior mapa alguma vez incluído no jogo e terá novas tarefas, diferentes pontos de início do jogo, um novo sistema de contas e muito mais.

Se é fã do Among Us já não precisa de esperar muito para ter esta excelente novidade. Na página do projeto pode ter acesso a mais algumas novidades sobre o que vem aí… estejam atentos!